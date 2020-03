Salt no cobrarà els rebuts de la llar d'infants ni del viver d'empreses durant l'Estat d'alarma

L'Ajuntament de Salt continua treballant per aplicar mesures de suport a la ciutadania davant l'excepcionalitat sobrevinguda per la pandèmia del Covid-19. En aquesta línia, s'ha acordat que no es cobraran els rebuts de la llar d'infants i del lloguer d'espais del viver d'empreses mentre aquests serveis no es puguin desenvolupar "en una situació de normalitat".

Pel que fa als dies del mes de març que no s'ha prestat el servei, s'establirà un sistema de compensacions.

D'altra banda, quan el servei es pugui tornar a prestar de forma habitual es reprendrà el sistema de cobrament convencional amb la mensualitat corresponent que inclourà només els dies que s'ha obert.

Des de l'àrea de Serveis Econòmics del consistori saltenc s'estan estudiant altres mesures que afectaran altres àmbits com el comerç, l'ocupació de la via pública i les activitats culturals i esportives.



Calendari del contribuent

Davant la situació d'excepcionalitat que s'està vivint pel Covid-19, l'Ajuntament també treballa en la modificació dels terminis del calendari del contribuent. Aquests canvis, i les noves dates, s'anunciaran durant els propers dies.

Fa uns dies l'Ajuntament de Girona va anunciar algunes mesures similars.