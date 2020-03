Som sostre insisteix que s'obri un pavelló per a les persones sense llar de Girona

L'entitat Som Sostre insisteix cal un espai ampli com ara un pavelló perquè les persones sense sostre puguin menjar, dutxar-se i dormir sense temor a contagiar-se. L'entitat lamenta que el centre de serveis socials La Sopa estigui tancada amb serveis mínims a les persones que no dormen allà.

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, explicava ahir que tant la Sopa com l'UNED seguiran sense cap previsió de tancar. Pel que fa a al centre de serveis socials la Sopa, hi ha mesures per garantir la seguretat i evitar contagis, segons ha relat la responsable municipal. Per exemple, hi ha més torns de menjador, a la nit es donen entrepans i només hi sopen els residents. A més, explica que s'han ampliat espais per menjar per respectar distància de seguretat. Una altra mesura és la suspensió temporal de les trobades sense sostre, entre d'altres.

Des de l'Ajuntamentes va assegurar que es vol evitar qualsevol desemparament, asseguren.s'està fent un esforç especial de seguiment de tots els casos de persones sense llar, atenent que "la normativa no permet el confinament obligatori, i que entre el col·lectiu hi ha persones amb particularitats específiques en addiccions o salut mental", segons el consistori.