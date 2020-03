La comunitat xinesa de Salt ha realitzat avui la tercera entrega de guants i gel desinfectant a la la policia e Salt i als Mossos d'esquadra, per fer front al coronavirus. L'Ajuntament de Salt ha mostrat l'agraïment per aquests donatius. En les altres dues entregues també hi havia mascaretes, guants i gel desinfectant. La comunitat xinesa resident a les comarques gironines ha anat fent també donacions similars a centres hospitalaris aquests dies.