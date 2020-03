Escombraries: El panic a tocar els contenidors fa augmentar la brossa a la via pública

El pànic a tocar qualsevol objecte amb les mans i contagiar-se del malèvol coronavirus està fent que moltes persones decideixin deixar les deixalles a fora dels contenidors i així evitar el problema. perque tota precaució és poca. No obstant això, aquesta mesura pot comportar problemes a altres persones. per aquest motiu, l'Ajuntament de Sarrià, per exemple, ha detectat aquesta situació i ha demanat als seus veïns que aixequin la tapa dels contenidors amb «guants o draps» i hi aboquin els residus corresponents a cada fracció amb bosses ben tancades. Sarrià no és l'únic indret on hi ha aquestes actituds, però és un dels municipi on han decidit posar fil a l'agulla.

Des del consistori sarrianenc es recorda que el servei de recollida i de neteja dels carrers es està garnatit aquests dies -d'Estat d'alarma- i es puntualitza que «l'abandonament de residus a la via pública , sobrecarrega el servei de recollida» i que es posa «en risc les garanties higièniques i sanitàries de la resta de conciutadans».

De la mateia manera, s'explica que s'ha tancat la deixalleria comarcal del Gironès, ubicada al terme muunicipal de Sarrià de Ter, mentre duri l'estat de l'alarma. per això, es fa una crida a emmagatzemar els residus especials a casa fins que es pugui reestablir el servei.

A més a més, es demana col·laborar per garantir una bona recollida de residus i que sigui «segura i eficient» i a ser solidaris amb el personal que treballa realitzant els serveis bàsics per a la població.

Finalment, es fa un seguit de recomanacions com ara augmentar la recollida selectiva per intentar reduir al màxim la fracció rebuig i evitar al màxim, també, l'ús de plàstics d'un sol ús. A més es recorda que no es poden dipositar residus voluminosos al carrer, com mobles i trastos. Es recorda que hi ha un dia previst -cada dilluns- i que aquest servei encara funciona.