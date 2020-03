Girona habilita el menjador de gent gran del Mercadal per a persones sense sostre i així descongestionar La Sopa

L'Ajuntament de Girona ha habilitat el menjador de gent gran del Centre Cívic del Mercadal perquè puguin anar-hi a fer els àpats les persones les sense sostre. D'aquesta manera es pretén descongestionar La Sopa que ha rebut nous usuaris els darrers dies. Així, es podrà servir el dinar a un major nombre de persones sense llar, en diversos torns i es reforcen les mesures de prevenció contra el coronavirus. Els usuaris i usuàries que facin ús del centre del Mercadal vindran derivats exclusivament per la Sopa, i podran dinar allà mateix, a banda d'emportar-se també el sopar. D'altra banda, el consistori segueix treballant per habilitar el Pavelló Municipal de Palau II per acollir persones sense sostre.

En aquest sentit, voluntaris de Protecció Civil ja han estat prenent mides de l'equipament, i el consistori ja ha fet crides a empreses o particulars que puguin cedir material de llit com llençols, mantes o coixins perquè estiguin disponibles quan entri en servei. El que es busca és que les persones sense sostre puguin fer el confinament amb totes les mesures d'higiene i alimentació.



Cultura virtual



En l'àmbit cultural, des de diversos espais s'està adaptant el contingut o les propostes presencials per poder mantenir l'activitat de manera virtual. És el cas, per exemple, del Museu del Cinema, que difondrà cada dia a través de les xarxes socials imatges i vídeos explicant els objectes de la seva col·lecció.

El Centre Cultural la Mercè també va anunciar que mantenia la formació dels alumnes a través d'internet, i que havia adaptat les tasques que hauran de fer els estudiants, així com les eines necessàries per als professors per impartir docència.

També el Bòlit, Centre d'Art Contemporani està treballant per poder oferir les visites virtuals comentades de les exposicions en curs que ara estan tancades al públic 'El món serà Tlön' i 'Taller d'anatomia'.

En l'àmbit educatiu, el consistori treballa amb la idea que a partir del dilluns vinent es començaran a repartir les targetes de les beques menjador. D'altra banda, des de l'Escola Municipal de Música el professorat continua treballant amb l'alumnat telemàticament per avançar tant com sigui possible en la programació del curs. Es mantenen els projectes previstos per a final de curs, i s'han preparat activitats per fer des de casa en totes les diverses formacions que ofereix l'escola.

En l'àmbit de la seguretat, l'Ajuntament va imposar 96 sancions a persones que estaven al carrer en grup o que no tenien justificació per saltar-se el confinament a casa.