Girona suspèn totes les activitats a la ciutat quinze dies més dels ja previstos per la prolongació de l'estat d'alarma

L'Ajuntament de Girona ha suspès totes les activitats de la ciutat durant quinze dies més dels ja previstos, després de l'anunci del govern espanyol d'allargar l'estat d'alarma, decisió que ha de passar encara pel Congrés dels Diputats. En aquest sentit, les diverses àrees del consistori que tenien activitats programades aquests dies es posaran en contacte amb les persones apuntades per informar-los de la decisió presa. A més, l'Ajuntament de Girona ha explicat que a partir de dimarts que ve començarà a rebre les targetes menjador per tal d'assegurar l'alimentació de 2.592 nens i nenes de la ciutat. Els treballadors municipals tenen previst trucar les 1.523 famílies beneficiàries entre dilluns i dimarts.

El dispositiu consistirà en el repartiment a domicili de cadascuna de les targetes per part del personal de l'ajuntament, seguint totes les mesures de prevenció i amb l'equipament necessari per evitar qualsevol contagi. En el cas dels alumnes becats dels barris de Girona Est, es concentrarà l'entrega de material al Pavelló Municipal de Vila-roja, per fer més efectiu el repartiment.

En els casos que s'hagi d'anar a buscar de manera física la targeta, es fixarà una hora concreta amb la família. D'aquesta manera, el consistori es vol assegurar que l'afluència de persones es reparteixi al llarg del dia i, per tant, es compleixin tots els requisits de seguretat sanitària. En total, es calcula que hi haurà cap a un centenar de treballadors municipals destinats a aquesta tasca.

En relació a les activitats culturals que requerien la compra d'entrades, se seguirà el mateix procediment que fins ara: si es pot reprogramar l'activitat més endavant, es podrà mantenir el tiquet o bé demanar la devolució de l'import; per contra, si se suspèn definitivament, es retornarà el preu de l'entrada al comprador.

En relació a les diferents preguntes d'alguns ciutadans referents a la possibilitat d'anar a cuidar dels horts particulars, l'Ajuntament ha explicat que es pot fer sempre i quan no hi hagi més d'una persona. A més, també es recorda que el temps ha de ser el mínim imprescindible per recollir el menjar.

Finalment, la Policia Municipal ha informat que aquest dissabte es van sancionar 71 persones més a la ciutat per incomplir la instrucció de confinament. Fins avui, s'han multat 297 persones a Girona.