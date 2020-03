Girona habilita el pavelló de Palau-2 per a persones sense sostre

Girona ha començat a habilitar ja el pavelló de Palau-2 per acollir-hi una vuitantena de persones sense sostre, tot i que si fos la necessari es podria augmentar la capacitat. Aquest matí, membres de Protecció Civil han començat a instal·lar les taules i cadires que serviran com a menjador i a marcar l'espai, amb les distàncies de seguretat pertinents, on se situaran els llits, que arribaran a partir de dimecres.També s'han agafat taquilles de la piscina i s'han instal·lat al pavelló perquè les persones que hi dormin puguin desar-hi les seves pertinences. Malgrat que el muntatge de les instal·lacions va a càrrec de protecció civil, de la gestió se n'encarregarà l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament.