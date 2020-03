Girona estudia si suspèn o anul·la Temps de Flors per culpa del coronavirus

Temps de Flors està a l'aire. La decisió es prendrà els propers dies i en consens amb tots els actors implicats però l'expansió del coronavirus ha sacsejat totes les que es fan a la ciutat de Girona les propers setmanes i l'esdeveniment floral gironí no n'és una excepció. Per això, ja hi ha converses en aquest sentit. Inicialment, està previst que es faci del 9 al 17 de maig.

I més, pel fet que Temps de Flors atrau cada any desenes de milers de visitants. Multitud de persones s'apilonen durant nou dies per molts racons del Barri Vell per veure els projectes florals. Els darrers estudis indiquen que, en nou dies, unes 250.000 persones es mouen, sobretot, pel Barri Vell.

Hi ha instal·lacions a la via pública que juguen sovint amb el patrimoni monumental de la ciutat i també a l'interior d'edificis, com ara patis privats que busquen la combinació entre la pedra i la flor i, de vegades, també amb la il·luminació i altres elements.

Els muntatges florals van a càrrec de voluntaris, que poden ser tant jardiners, dissenyadors, com interioristes, arquitectes, enginyers, les brigades municipals, jubilats o aficionats. Cada any, a més a més, diferents escoles i escoles bressol fan projectes que es poden veure al carrer Nou, així com entitats de tota mena exposen els seus muntatges en diferents punts de la ciutat.



Massificació evident

La massificació en determinats moments i en punts concrets és més que evident pel propi consistori. Des de fa uns anys aconsella per exemple un sentit concret per caminar en alguns carrers i la policia, fins i tot, talla l'accés als vianants si detecta massa gent. Passa, per exemple, al carrer de la Rutlla. En molts indrets, com als Banys Àrabs o a l'església de Sant Lluc s'hi solen generar cues per poder entrar a l'interior.



Encara sense cartell

El muntatge dels projectes i la compra de tots els productes comença setmanes abans i, ara mateix, amb la ciutat pràcticament aturada no és possible. De fet, encara no s'ha pogut ni presentar el cartell d'aquest any que sempre s'escull en un concurs que es fa a l'institut Santiago Sobrequés. L'any passat, l'obra escollida va ser un treball d'Irina Bertran Dalmau.

Temps de Flors és probablement l'esdeveniment de més ressò internacional de la ciutat de Girona i milers de persones d'arreu aprofiten l'exposició floral per visitar la ciutat. Això provoca que s'omplin els hotels i molts restaurants.

Aquesta allau de persones al casc antic però també causa recel en alguns dels residents que veuen alterades les seves condicions de vida durant més d'una setmana. Un debat etern que conviu amb la discussió sobre si hi ha prou flors als muntatges o si hi ha massa ferros i plàstics.



Compres pendents d'adjudicar

Aquest és el primer any que l'Ajuntament ha hagut d'anar comprant tots els elements de les instal·lacions a base de concursos públics, en motiu d'una llei estatal de contractes que obliga a fer-ho així. Això ha provocat que alguns hagin quedat deserts en un primer terme.

No obstant, el paquet més gros, de flors i plantes, s'acaba d'adjudicar, per uns 250.000 euros, al centre de jardineria banyolí Nou Jardí.