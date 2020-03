Hotels, restaurants i bars de Girona ja donen per fet que no hi haurà Temps de Flors

Els principals sectors que es beneficien de Temps de Flors ja donen per fet que aquest mes de maig no hi haurà l'esdeveniment floral a la ciutat de Girona. Hotels, restaurants, bars i locals d'oci nocturn comprenen que aquesta serà possiblement la decisió final que prendrà l'Ajuntament en consens amb les entitats que s'encarreguen de l'organització de la mostra.

El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, exposa que ja intuïen feia dies que tot plegat s'allargarà i que la celebració de temps de Flors és més que díficil. Tampoc veu gens clar que es pugui fer el festival de ciclisme Sea Otter Europe (29 a 31 de maig) que l'any passat va atraure 60.000 visitants.

Comprèn que, probablement l'Ajuntament estigui destinant recursos econòmics per lluitar contra el coronavirus que estaven pensats inicialment per la promoció de la ciutat «Tot el que sigui abril o maig ho tenim perdut», admet Carreras. De fet, alguns establiments hotelers ja estan tenint cancel·lacions de reserves del mes de juny.

Josep Carreras explica que aquest any està essen nefast pel gremi i que hi ha «desesperació incertesa». Calcula que «els ingressos d'aquest any seran per sota del 50% del que han estat els dos darrers anys». El president dels hotelers i restauradors girons espera que quan tot passi, el sol i el bon clima afavoreixi la ubicació de Girona al mapa per atraure visitants. Ara però és partidari de transmetre que s'ha de tornar quan tothom pugui estar al cent per cent.

Una visió molt semblant té el secretari general i director de los serveix jurídics de la Fecasarm, Joaquim Boadas de Quintana. El responsable de la patronal de sector de l'oci nocturn indica que «Temps de Flors ja es pot començar a donar per perdut però ara mateix el més important és no preciptar-se i erradicar totalment la pandèmia i posar la salut i la vida de les persones per davant de tot».

Boadas de Quintana insisteix en què ara per ara «la prioritat es poder recuperar l'activitat abans de l'estiu si fos possible». Afirma que «davant la incertesa existent, que molts dels nostres associats signarien poder començar a treballar amb normalitat el dia 1 de juny encara que la recuperació sigui lenta». A més, assenyala que «si la cosa va bé i la pandèmia s'arriba a erradicar abans del previst jo seria partidari igualment de passar Temps de Flors a després de l'estiu, al setembre per exemple».

I argumenta que d'aquesta manera «s'allargaria la temporada i es podrà ajudar a les activitats, en aquell moment ja sí a ple funcionament, a refer-se de la crisi que han passat –després d'un estiu que creu que haurà estat bo- i amés els turistes ja hauran tornat a agafar la confiança en tornara viatjar. Quelcom així han fet a Eivissa on ja han anunciat que la temporada d'enguany s'allarga fins al mes de novembre».



Flors i Violes

De fet, a Palafrugell, han decidit passar el festival Flors i Violes del maig al setembre. En concret, el consistori del Baix Empordà ha anunciat que Palafrugell convertirà els primers dies de tardor en una autèntica primavera els propers dies 25, 26 i 27 de setembre. La decisió s'ha pres després d'haver d'ajornar una nova edició del festival Flors i Violes que, de forma tradicional, té lloc els primers dies del mes de maig.

El festival s'iniciarà amb el tradicional espectacle inaugural i conclourà diumenge amb un acte multitudinari a la plaça de Can Mario. El festival té la intenció de transformar i guarnir una estació com és la tardor a través d'aires primaverals en la que suposarà la seva onzena edició. Cal destacar que s'ha escollit aquesta data perquè serà just després de l'11 de setembre i abans del Festival de Jazz Costa Brava