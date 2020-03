Salt contacta setmanalment amb un centenar d'usuaris del Centre de Recursos de la Gent Gran

L'Ajuntament de Salt, a través del Centre de Recursos de la Gent Gran, ha posat en marxa durant aquests darrers dies un servei d'acompanyament telefònic dirigit al centenar d'usuaris d'aquest punt de referència. Aquest contacte es produeix de forma setmanal i la duu a terme la tècnica responsable.

"Es tracta d'un servei per estar al costat de la nostra gent gran davant una situació excepcional com la que està provocant el Covid-19. Escoltar-los molt, fer-los companyia i, si en algun cas es considera oportú, derivar-lo cap a l'àrea de Serveis Socials", explica la regidora de la Gent Gran de l'Ajuntament de Salt, Isabel Alberch.

El Centre de Recursos de la Gent Gran és un projecte gestionat conjuntament per l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt que es dirigeix, especialment, a les persones grans per tal de promoure l'envelliment actiu. Aquesta iniciativa pretén millorar el benestar integral de les persones grans.

Aquest servei forma part del conjunt de mesures que, diàriament, es programen des del Comitè d'Emergències Municipal així com des de les diferents àrees de l'Ajuntament de Salt. L'objectiu prioritari passa per garantir els serveis bàsics i, al mateix temps, aportar solucions per facilitar que els veïns de la vila puguin adaptar-se a les situacions excepcionals que provoca l'Estat d'Alarma.