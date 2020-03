Girona suspèn Temps de Flors per culpa del coronavirus

L'alcaldessa de Girona Marta Madrenas, ha explicat aquest migdia, a través d'una roda de premsa virtual, que es veuen obligats a suspendre Temps de Flors que estava previst que se celebrés del 9 al 17 de maig. "No es donen les condicions per poder-ho celebrar, no sabrem com estarà la corba de la malaltia en aquell moment i no podem posar en risc a les persones" ha assegurat Madrenas, ja que és una activitat que agrupa un gran nombre de persones. Ha indicat que és una decisió que els hi sap "molt greu" però que actualment el consistori està centrat a lluitar contra el coronavirus.