Les persones sense sostre pràcticament omplen el pavelló de Palau 2 de Girona la primera nit

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa aquest divendres el Pavelló Municipal de Palau II per a les persones sense sostre de la ciutat que fins ara estaven a l'antic edifici de la UNED. El nou espai té capacitat per a 80 usuaris, i serà on es podran confinar, de manera definitiva, totes les persones d'aquest col·lectiu durant la crisi del coronavirus. D'aquesta manera, es deixaran d'utilitzar, des d'avui mateix, tant l'antiga UNED com també el menjador social de l'Espai Cívic del Mercadal, on es complementava el servei de dinar ofert a la Sopa. Aquest divendres al vespre hi ha registrades 68 persones, i 8 més ja estan seguint el procés per donar-se d'alta al servei.

Hi ha llits, separats amb una distància de seguretat, una zona de menjador amb taules i cadires i una zona de dutxes amb taquilles. Cada usuari es registra, se li pren la temperatura i se li dona una targeta que és la garantia que està a la llista.

Després de diversos dies de preparatius i formació entre el personal que vetllarà per garantir el correcte funcionament del pavelló, una seixantena de persones sense sostre ha col·laborat aquest matí en el muntatge de les instal·lacions finals, i ja s'hi ha pogut servir el dinar. L'espai estarà obert fins al vespre, quan es farà el recompte final de persones que l'utilitzaran.

Però la idea és que no surtin d'allà. De fet, es pot sortir per anar a la bugaderia i per alguns serveis essencials. Per poc més.

"Els hi expliquem la importància del confinament i les conseqüències que pot tenir que vagin voltant la ciutat", ha indicat la regidora de Drets Socials, Núria Pi. O sigui, les possibles multes de la policia o el risc de contagir-se del coronavirus si es mouen per la ciutat, entre d'altres. Núria Pi, ha explicat que hi ha professionals que els hi faran fer activitats perquè no s'angoixin per estar allà. I que, si cal, poden anar a l'exterior del pavelló on hi ha un gran aparcament.

A més, en tot moment s'hi garantirà el compliment de les indicacions de seguretat i de prevenció,amb un protocol que inclou mesures higièniques personals i de neteja de l'espai, de comunicació entre els usuaris, exhaustius cribratges mèdics, i que especifica també la manera com s'haurà d'actuar si es produeix un cas positiu en coronavirus.

La posada en servei del Pavelló Municipal de Palau II ha implicat una mobilització de diversos grups de treball transversals de l'Ajuntament de Girona i també de persones voluntàries de Protecció Civil, que han coordinat els diversos serveis necessaris perquè l'equipament entri en funcionament amb totes les garanties: càtering, neteja, salut, seguretat o higiene, entre altres aspectes.



Assessorament psicològic

D'altra banda, l'Ajuntament activarà a partir de dilluns un servei telefònic d'assessorament psicològic adreçat a la ciutadania. Aquesta acció es vol complementar amb altres iniciatives similars que han sorgit des de col·lectius professionals com a mecanisme d'ajuda durant aquest període d'excepcionalitat i confinament. El consistori ha activat psicòlegs i psicòlogues que formen part de la plantilla de treballadors municipals, per derivar-los les trucades que la ciutadania faci al 972 419 010 amb l'objectiu de rebre aquest tipus d'atenció o consells.