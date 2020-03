El drama d'una petita empresària gironina: "No hi ha ajudes. Estic arruinada"

Mònica Puig és propietària d'un restaurant a Girona. Sense cap mena d'activitat des de fa prop de dues setmanes i amb el compte corrent en números vermells, ha compartit un vídeo on explica la seva situació i carrega contra el govern per la falta de suport als autònoms i petits empresaris. "Estem sols", lamenta.

Mare de dos fills bessons de 14 anys, explica que amb el confinament s'ha vist obligada a fer un ERTO per als seus dos treballadors. No obstant això, recorda que a finals de mes haurà de pagar la Seguretat Social, els autònoms i altres rebuts. Tot això, sense cap mena d'ingrés.

"Sr. Pedro Sánchez, vostè va prometre que cap espanyol es quedaria enrere. Doncs bé, jo m'hi he quedat. A veure si té ous de venir i tirar endavant amb les ajudes que ens ha promès", comenta l'empresària.



Puig explica que està arruinada, i que no és la primera vegada. "Vam fer una expansió del negoci coincidint amb l'anterior crisi econòmica. Me'n vaig ensortir, i crec que ara també ho farem".

No obstant això, lamenta els missatges buits dels polítics apel·lant a la unitat. "Tot és una farsa. Les properes eleccions em quedaré a casa", conclou.

El sector demana suport al govern

El crit d'alarma d'aquesta empresària gironina és comú al sector de la restauració. La patronal Hostelería de España demana flexibilitzar el finançament bancari, reduir els costos i renegociar les pòlisses perquè "les empreses obtinguin liquiditat per fer front a totes les seves obligacions".

Per això, la patronal s'inclina per buscar línies de crèdit específiques per a les pimes i demanen resoldre la suspensió de pagament dels arrendaments dels locals hostalers durant el temps que estiguin inactius. Finalment, reclamen una "suspensió total" de la cotització d'autònoms de el sector, inclòs el mes de març, davant la falta de liquiditat.