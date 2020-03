Denuncien la detenció «brutal» de dos joves de la Tancada pels Drets dels migrants a Girona

L'assemblea de la Tancada pels Drets dels migrants denuncia la detenció «brutal» per part dels Mossos d'Esquadra de dos joves aquest diumenge per part dels Mossos.



Es tracta de dues persones que participen de la tancada pels drets dels migrants a Girona i a qui s'acusa de ser els presumptes autors de delictes de desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Fonts de la policia asseguren que va ser un arrest normal i que la reducció si es va realitzar és perquè es va produir una actuació contra els policies.



L'actuació va ser gravada en vídeo per veïns de la zona i difosa per l'assemblea a través de les xarxes socials:





[DENÚNCIA RACISME POLICIAL] Hem de denunciar una actuació racista i de violència desproporcionada de @mossos avui a l'estació de #Girona contra dos companys de la #tancadaxdrets que #aramateix segueixen detinguts a la comissaria de Vista Alegre. pic.twitter.com/J3IEzMLxLk — Tancada Per Drets (@TancadaXdretsGi) March 29, 2020

Per la seva banda, l'assemblea de la Tancada Per Drets asseguren que els fets es van produir quan els joves anaven a comprar tabac. El grup de nois actualment es troben adesprés d'abandonar la Afirmen en un comunicat, que per evitar sortir massa de l'establiment, tal com marca l'estat d'alarma "en assemblea, van decidir que de manera rotativa s'encarregarien dues persones de fer les compres pels trenta joves que conviuen a l'alberg".Ahir va ser el torn dels dos joves que van ser interceptats pels agents. Asseguren que els Mossos d'Esquadra "els van decidir aturar, reduir a terra i detenir". Es tracta de dos joves d'origen magrebí a qui afirmen des de l'assemblea, se'ls va acusar d'entrada de portar bicicletes robades. Un cop a la comissaria afirmen que es va comprovar que "les bicicletes no eren robades, però que se'ls quedaven detinguts per càrrecs de desobediència i atemptat contra l'autoritat." Aquestes detencions també s'emmarquen, segons la policia, en trencament del confinament per l'estat d'alarma en vigor.Davant dels fets, denuncien "una detenció estereotipada i racista" i reclamen que els Mossos alliberin dels dos joves.