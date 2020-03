Girona compra 650 litres d'hidrogel, 600 granotes i 18.500 guants de nitril

'Ajuntament de Girona ha organitzat des de l'inici de l'episodi una central de compres per adquirir els equipaments bàsics de seguretat per als treballadors i treballadores municipals que fan tasques al carrer o en contacte amb gent. Aquesta central està formada per un equip que treballa de manera transversal amb les diverses àrees del consistori, i recopila les diferents demandes de material com d'hidrogel, mascaretes, bates o ulleres. A partir dels encàrrecs rebuts, la central de compres rastreja el mercat per aconseguir abastament, ja que aquestes necessitats no s'han cobert a través de les Administracions superiors. Un cop s'aconsegueix el material, es reparteix entre les àrees que l'han demanat.

L'objectiu de l'Ajuntament de Girona és proveir directament el personal de tot l'equip necessari per desenvolupar la seva feina amb el mínim risc possible, tenint en compte la complexitat d'aquest mercat. Fins ara, per exemple, s'han aconseguit més de 650 litres d'hidrogel, més de 600 granotes de categoria III o 18.500 guants de nitril, complint la majoria dels objectius demandats, excepte ulleres i mascaretes. Respecte l'aprovisionament de mascaretes, ja fa dies que l'Ajuntament treballa en dues línies: la d'importació directa, amb la realització d'una comanda especial, i la de confecció, que es porta a terme a través de grups de persones cosidores.

En aquest darrer cas, el consistori ha adquirit el material i, amb la col·laboració de l'escola Qstura, s'ha creat un grup de 18 cosidores que ha elaborat 4.000 mascaretes, pendents ara d'homologació. També s'està pendent de l'arribada d'un conjunt de mascaretes fetes per un altre grup de cosidores, en aquest cas ja homologades, i la compra a un proveïdor local.

A més, des de l'Ajuntament es col·labora en l'elaboració de material per al personal sanitari a través de grups autoorganitzats que es dediquen, per exemple, a fabricar productes a través d'impressores 3D. En aquest sentit, des del consistori s'ha comprat material que es facilitarà a aquests col·lectius per a l'elaboració d'ulleres.