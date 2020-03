L'hospital Santa Caterina de Salt amplia els llits de crítics per atendre pacients greus amb covid-19

L'hospital Santa Caterina de Salt ha ampliat els llits de crítics per atendre pacients greus amb covid-19. Segons informa l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), amb l'habilitació de sis llits a l'àrea de l'atenció ciutadana i vigilància intermèdia (ACVI) del servei d'urgències que se sumen als nou de l'UCI, el centre arriba a un total de 15. L'IAS també ha reorganitzat el centre sociosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià per acollir pacients positius en Covid-19, amb necessitats de convalescència, cures pal·liatives i pacients negatius de coronavirus. Ja fa més de quinze dies que l'IAS va començar a implementar mesures organitzatives i de reestructuració de serveis per fer front al creixement de pacients amb covid-19.

L'hospital Santa Caterina compta ara amb un total de 15 llits de crítics. Se sumen als nou propis de l'UCI del centre, sis llits més que s'estan habilitant a per a l'atenció de pacients amb covid-19 en estat greu, amb necessitat de ventilació mecànica invasiva.

D'altra banda, per poder atendre les urgències dels pacients que no són positius en Covid-19, han alliberat els dos boxs destinats a les urgències psiquiàtriques i aquestes s'han traslladat a la Unitat de Patologia Dual i Desintoxicació de l'Edifici Salt del Parc Hospitalari Martí i Julià. El servei d'urgències psiquiàtriques en la seva nova ubicació temporal està equipat amb dos boxs i quatre llits d'observació, a més d'una habitació per als metges de guàrdia. També s'han traslladat les urgències de ginecologia i obstetrícia al bloc obstètric.

L'atenció al pacient semicrític s'ha concentrat a l'hospital de dia mèdic-quirúrgic i les unitats d'hospitalització del Santa Caterina s'han organitzat de manera que l'atenció al pacient ingressat negatiu queda separada del pacient positiu en Covid-19.

Des d'aquest cap de setmana també, l'hospital Santa Caterina assumeix l'activitat de pediatria del Trueta i es fa càrrec de tota l'atenció dels infants de l'àrea del Gironès, Pla de l'Estany i Selva Interior, tant pel que fa a les urgències com a l'hospitalització i pacients derivats pels hospitals comarcals de la regió sanitària Girona.

Aquesta mesura ha permès que l'àrea d'urgències de pediatria del Trueta s'hagi reconvertit en una nova unitat de pacients adults amb Covid-19 en estat crític, mentre que la planta d'hospitalització s'ha deixat com a espai de reserva per adaptar-lo en funció de les necessitats assistencials que hi puguin haver. La Unitat de Neonatologia continua funcionant amb normalitat. Els equips de pediatria del Trueta donen suport al Santa Caterina per atendre l'increment de l'activitat pediàtrica.

Suport de les especialitats



L'IAS ha reorganitzat les funcions habituals dels seus professionals, de manera que les diferents especialitats donen suport a l'UCI, al Servei d'Urgències i molt especialment al Servei de Medicina Interna i a les necessitats d'atenció del Centre Sociosanitari La República, en el moment que sigui precís.

Atenció als pacients amb Covid19



Amb l'objectiu de dotar de més capacitat al Parc Hospitalari Martí i Julià per assumir més ingressos, tant de pacients negatius com positius en Covid-19, amb diferents graus de necessitats, es va fer una derivació dels pacients del Centre Sociosanitari La República a les clíniques Bofill i Salus Infirmorum. Així, el centre, dotat amb tres unitats d'hospitalització, està preparat per acollir separadament pacients negatius i pacients positius amb necessitats de convalescència o amb necessitats de cures pal·liatives.

Per la seva banda, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions manté oberts els seus centres a cada comarca, tant en adults com en infantojuvenil, amb seguiment telefònic i domiciliari intensiu per al tractament dels casos amb trastorn mental greu. Els equips d'hospitalització domiciliària, l'equip d'atenció a les persones sense sostre i els altres equips mòbils comunitaris estan en funcionament per a l'atenció de les persones més vulnerables.

A l'atenció primària, els consultoris locals Cassà de la Selva, Breda-Hostalaric i Anglès estan tancats i han reforçat l'atenció telefònica als centres de referència, amb la previsió també de poder destinar els recursos professionals a l'atenció de les residències geriàtriques.

Equips de suport psicològic en marxa



L'IAS ha posat en marxa el servei de suport psicològic a la situació d'emergència sanitària per la Covid-19, dirigit tant al personal com als pacients ingressats i familiars. El servei està integrat per cinc psicòlegs que atenen de manera presencial i telefònicament, des de les vuit del matí i fins a les vuit del vespre. L'equip està en permanent coordinació amb els psicòlegs del programa de suport a l'atenció primària per atendre als familiars dels pacients ingressats. Al mateix temps, la Xarxa de Salut Mental es coordina amb l'altre equip de suport psicològic del Trueta amb els mateixos objectius.

Des que es va decretar l'estat d'alarma, les iniciatives dels professionals dirigides a fer més amable l'estada als pacients ingressats, que no poden rebre visites a causa de les mesures implantades per al control de la infecció, han estat nombroses i, entre d'altres que es posaran en marxa, destaquen la campanya de recollida de llibres i revistes que els professionals distribueixen als pacients, cada dia i segons preferències, i la crida a missatges d'ànims que es poden fer arribar als malalts ingressats a través de l'adreça de correu electrònic: atenciosusuari@ias.cat.

Campanya de mecenatge conjunta



La pandèmia del coronavirus ha provocat una manca de subministrament de material sanitari arreu de l'estat espanyol, a causa del gran increment de la demanada a nivell mundial, fet que endarrereix les entregues. Davant la situació, l'IAS i l'ICS Girona estan treballant conjuntament en una campanya de mecenatge i de compra a proveïdors poc habituals centrada en filtres d'alta eficiència per a ventiladors, sistemes d'aspiració tancada per a ventilació mecànica, guants de nitril, bates de protecció impermeables, bates d'un sol ús, ulleres de protecció, capelines de plàstic, mascaretes de tipus quirúrgic i mascaretes FFP2 i FFP3.

En aquest sentit, remarquen que tant la resposta de l'empresariat com de la ciutadania ha estat "excel·lent" i des d'ambdues institucions es volen expressar públicament l'agraïment a la implicació mostrada.