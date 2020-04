Girona estudia ampliar amb vint places el pavelló de Palau 2 per a persones sense sostre

L'Ajuntament de Girona està estudiant si amplia l'ocupació al pavelló de Palau2 que durant l'Estat d'alarma pel coronavirus està destinat a l'atenció i confinament de persones sense sostre

Ara mateix les vuitanta places estan ocupades. El servei, amb llit, menjador, dutxes i bugaderia es va posar en funcionament aquest divendres passat. En poca estona ja hi van entrar 72 persones.

La regidora de Drets socials, Núria Pi, ha explicat que s'està estudiant la possibiltat de poder ampliar a vint places més "si hi ha molta demanda" o si ja es dona "cobertura" amb les 80 places existents. De tota manera, ha apuntat, que si es decideix ampliar, "no serà de cop, sinó progressivament", en funció de la demanda.



Guanyem posposa fer servir escoles

En aquest sentit, el grup municipal Guanyem ha proposat que "s'habilitin escoles per descongestionar la situació dels sensesostre". La regidora Dolors Serra ha explicat que "hi ha persones d'alta vulnerabilitat que no han estat acceptades a Palau 2" i que "l'alta concentració de gent no és ideal ni per a elles ni per a les treballadores socials".

La formació considera que les escoles permetrien compartimentar els usuaris en grups més petits i es podrien utilitzar els patis per esbargir-se sense trencar el confinament.