La policia de Salt ha posat 384 sancions a ciutadans per no respectar les restriccions

La Policia Local de Salt continua fent controls per comprovar el compliment de les mesures que inclou l'Estat d'Alarma i que, entre altres, limita la mobilitat per la via pública per fer front al COVID-19. En aquest sentit, des de l'inici de la situació d'excepcionalitat ja s'han posat 384 denúncies a ciutadans que no respectaven les restriccions.

Diàriament hi ha dispositius a diversos punts de la vila per tal de controlar el trànsit rodat i la mobilitat a peu. També es realitzen controls als establiments comercials per tal d'assegurar que només estan oberts els que inclou el reial decret aprovat el 29 de març i que els limita als dels serveis essencials.

A la ciutat de Girona, entre els controls de la policia municipal i els dels Mossos, ja s'han posat més de mil multes.