Habiliten el pavelló de Fontajau com a hospital de campanya

L'alcaldessa Marta Madrenas ha avançat aquest matí a través d'una roda de premsa virtual, que el consistori està treballant "intensament" amb el Departament de Salut per a habilitar el pavelló de Fontajau com a hospital de campanya complementari. "Els serveis d'esports, policia, enginyers i urbanisme, estan treballant per deixar-lo a punt" assegurava l'alcaldessa. Està previst que s'hi habilitin uns 200 llits i tenir-lo totalment habilitat la setmana que ve.

D'altra banda la regidora de drets socials i cooperació, Núria Pi, ha explicat que els casos de violència masclista "no han augmentat" però si s'han intensificat els que ja existien prèviament, per aquest motiu estan treballant amb uns fulletons informatius, perquè les víctimes puguin comunicar-se de diverses maneres sense haver d'entrar en perill.