Cartes d'ànim anònimes a pacients de 47 hospitals

Un pacient sevillà ingressat per coronavirus en un centre hospitalari rep una carta anòmina d'una de noranta anys que l'anima a tirar endavant. Tres germans d'entre set i onze anys escriuen i dibuixen missatges d'ànim que rebrà qualsevol persona infectada que lluita per tirar endavant. O aquella persona que resa per tal que la pandèmia acabi quan abans. Són tres casos reals que han estat possibles gràcies a una iniciativa de dos germans gironins que centralitzaven l'enviament de cartes anònimes d'ànim per fer-les arribar a 47 hospitals i centres sanitaris de tot l'Estat amb qui han contactat.

Anna i Jordi Cassany són dos joves gironins que van decidir fer un pas endavant quan van saber que una iniciativa per enviar cartes a malalts topava amb la descofiança i desconeixement dels possibles interessats de saber si realment les missives arribaven a un destinatari o si tenien algun altre ús no desitjat. Per evitar aquesta inquietud van decidir fer una espècie de central de recepció i enviament de cartes que ja ha servit per posar en contacte més de 800 persones entre escriptors i receptors.



Contactes concrets

Per aconseguir-ho, van començar a contactar amb persones concretes de tots els hospitals per tal que aquests fossin les encarregades de convertir-se en missatgers. Només una per cada centre. Fins a 47 persones. Un per centre. Només havien de tenir a mà dues coses: un correu electrònic i una impressora.

En paral·lel, van posar un correu electrònic a disposició de les persones interessades en enviar ànims amb una carta ( iniciativas@hypefestbcn.es). Sempre tenint en compte que aquesta carta pot arribar a qualsevol pacient. No es pot triar ni pacient ni centre hospitalari.

I a partir d'aquí, que flueixi la solidariat. La carta d'una persona arriba només un cop a cada centre i és només per un pacient. El metge o infermera l'imprimeix i l'entrega a un pacient. Per tant, l'acaben rebent 47 pacients, però cada missiva només la llegeix un malalt de cada centre. A Girona,aquestes cartes arriben a l'hospital Josep Trueta, a la Clínica Girona i a la Clínia Bofill. Ara mateix estan buscant com contactar també amb algú concret de l'hospial Santa Caterina de Salt.

Sempre amb cura que mai ningú pugui saltar-se l'anonimat i que es pugui garantir que la carta va d'un punt a l'altre de manera segura amb el mínim d'intermediaris.

«No ens llegim les cartes en profunditat, perquè no volem entrar en cap qüestió personal», indica Jordi Cassany. No es miren el remitent ni cap detall. Tot i això sí que han de fer un cop d'ull a l'escrit de cada missatge que reben al correu electrònic centralitzador per tal d'evitar que pugués arribar algun missatge desagradable. De moment, no se n'han trobat cap. «Cadascú anima a la seva manera, però sempre amb respecte», insisteix Jordi Cassany, que deixa clar que «no ha aribat res desagradable». Hi ha molts nens que s'han animat a participar a la iniciativa solidària. I ho fan amb dibuixos i amb un llenguatge innocent que no passa desapercebut i que arriba a l'interior dels malalts.

Pel que comenten els seus contactes als centres sanitaris, «hi ha molts missatge on el protagonista és el pacient, segons relata Anna Cassany. Els sanitaris ens expliquen que els pacients estan molt agraïts i impactats per la carta», assegura.



La màgia d'una «influencer»

Els dos germans impulsen activitats solidàries com ara festivals musicals que inclouen un percentatge de l'entrada per a entitats socials o a accions per a col·lectius vulnerables, sota el nom de Hype Fest. Tot plegat va servir perquè una influencer gironina, Maria Àngels Arbusé, més coneguda a la xarxa Instagram com a Girona Mimpulsa, acabés de donar una empenta a aquesta iniciativa solidària de les cartes i provoqués que moltes de les missives tinguessin també com a origen la ciutat immortal. Normalment promociona comerços i restaurants de la ciutat però també impulsa activitats de caire solidari. Quan una de les seves seguidores, Dolors Cassany, li va parlar de les cartes anònimes d'ànims per als pacients, no va dubtar ni un segon en fer-ne ressò. Prèviament també va promoure, amb èxit, la confecció de mascaretes casolanes per poder-les facilitar a les persones que ho necessiten.