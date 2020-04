Girona torna a reclamar la revisió dels ascensors a l'empresa d'un aparcament

L'Ajuntament de Girona ha reclamat a l'empresa que gestiona l'aparcament de la plaça Calvet i Rubalcava, a sota del mercat del Lleó, que certifiqui que ha fet la inspecció reglamentària corresponent a l'any 2019 dels dos ascensors que té perquè no té constància que hagi estat així. Aquest requeriment és l'ènessima picabaralla de l'Ajuntament amb els responsables de l'estacionament soterrat amb concessió municipal. En el requriment, el consistori gironí dona un termini màxim de deu dies per tal que porti la documentació necessària. La missiva municipal s'aprovarà en el ple municipal telemàticament previst per aquest dilluns.

Fa uns mesos, Diari de Girona va posar de manifest que l'empresa Pàrking Plaça Catalunya SA, que s'encarrega de la gestió de l'aparcament soterrat de la plaça Calvet i Rubalcava, havia estat uns deu anys sense fer constar si portava a terme les inspeccions necessàries per garantir el funcionament dels ascensors.

En aquells moments, l'empresa que inicialment havia de fer la revisió dels elevadors va alertar l'Ajuntament, com a propietària de la instal·lació, que no podia accedir a fer la inspecció tècnica. Quan es van revisar tots els documents es va constatar que la darrera inspecció dels dos ascensors s'havia fet el 4 de desembre de 2008. La revisió que s'havia de fer el 2010 ja no va poder-se fer. En diferents decrets d'alcaldia de l'any 2010 ja s'exposaven diferents «incidències en relació amb operacions de reparació dels ascensors».

Entre les incidències detectades, hi havia un defecte considerat com a «greu perquè no es podia establir cap comunicació bidireccional amb l'exterior dels dos ascensors. D'altra banda, hi havia dos defectes lleus: la inexistència de la barana en el sostre de cabina i que el final de cursa de l'ascensor no estava situat en el pistó. En aquells moments, es van donar sis mesos a la concessionària per tal que portés a terme les reparacions pertinents de les incidències detectades, deixés fer la inspecció tècnica a operaris qualificats i que, posteriorment, li enviés els certificats corresponents per demostrar que tot estava correcte. Així ho va fer.

Pàrking Plaça Catalunya SA gestiona l'aparcament des del 15 d'octubre de 1985, com a concessionària.