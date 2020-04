Els regidors de Girona es comprometen a «anar de la mà» per fer front al coronavirus

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha llegit avui un text consensuat amb tots els grups municipals de l'Ajuntament on totes les forces s'emplacen a anar unides per fer front a la coronavirus. La lectura de la declaració insitucional s'ha fet a l'inici del ple municipal ordinari corresponent al mes d'abril i que s'ha hagut de fer telemàticament.

En el document s'explica que "la gravetat de la situació actual exigeix la col·laboració, el treball i l'esforç de tots els grups municipals, siguin del color que siguin, estiguin al capdavant del govern o a l'oposició" i recorda que s'estan vivint uns "moments transcendentals que marcaran el futur de la nostra societat tal i com la coneixem". Per aquest motiu, el document exposa la necessitat d'"anar tots de la mà per afrontar amb més força i amb més empenta la situació actual i l'escenari que vindrà."

La declaració insisteix en què "els nous reptes de ciutat derivats de la crisi de la COVID-19 es desencallaran només si hi som tots" i que "són una dificultat que només podrem combatre amb la suma de tots". I explica que els regidors estan diposat a fer-ho perquè "és de justícia, perquè precisament això hem demanat a la nostra ciutadania: que es cuidin els uns als altres i que facin pinya. En nom d'ells i elles hem de treballar conjuntament."

El text també aprofita per agrair la tasca que els i les professionals de la salut estan portant a terme per tal de pal·liar els greus efectes que està provocant el COVID-19 i a tots aquells col·lectius professionals que també s'exposen al perill d'infectar-se per tal de garantir la disponibilitat dels serveis bàsics per a tota la ciutadania: des de la resta de serveis d'emergència i protecció civil, com bombers i policies, fins a botiguers i treballadors del sector de la distribució d'aliments, personal dels serveis socials, personal de la neteja, entre d'altres.

A més, s'agraeix "l'esforç, el civisme i la responsabilitat que la gran majoria de veïns i veïnes de Girona estan demostrant aquests dies a l'hora de seguir les mesures de confinament" i es remarcal'agraïment davant les iniciatives solidàries que tant persones individuals com empreses estan portant a terme.

Per acabar, el document llança un un missatge directe als ciutadans: "tots els grups municipals de la ciutat ens comprometem a afrontar aquest repte de la forma més determinada i conjunta i amb totes les eines i recursos de què disposa l'Ajuntament de Girona". I s'acaba amb un compromís: "Ens comprometem a ser-hi, a estar al vostre costat pel que faci falta perquè entre tots i totes ens en puguem en sortir".