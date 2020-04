Els esplais gironins s'adapten al món virtual per oferir activitats durant el confinament

Diversos esplais gironins segueixen actius a les xarxes durant el confinament. Tot i les dificultats que comporta, els voluntaris han optat per proposar reptes que els infants i joves han de complir i, d'aquesta manera, seguir actius tot i que les activitats presencials hagin quedat aturades. La coordinadora de centres de la Fundació Esplai Girona, Consol Duran, ha assegurat que aquestes propostes han arribat a "persones que no participaven en aquests espais d'educació en el lleure hagin demanat si estaven obertes a ells". Ara, alguns dels esplais ja estan organitzant "colònies virtuals" de cara a la Setmana Santa.

Els divendres solen ser els dies que els monitors de diversos esplais es reuneixen per preparar les activitats que l'endemà organitzaran amb els infants i joves. La situació, però, va canviar el divendres 13 de març, quan es va aprovar l'estat d'alarma. Això va comportar suspendre les activitats que tenien preparades. Malgrat tot, diversos esplais van aprofitar aquella reunió per adaptar-se a la situació i oferir activitats de forma virtual.

Aquestes iniciatives van arribar a la Fundació Esplai Girona, que s'encarrega de coordinar tots els centres associats. La coordinadora de tots ells, Consol Duran, diu que cada esplai s'ha anat adaptant com ha volgut i com ha pogut. De fet, ha recordat que cada centre funciona de manera independent i alguns només es veuen cada dues setmanes, d'altres cada dissabte i d'altres només per fer sortides de tant en tant.

L'esplai Kids de Salt (Gironès) és un dels casos que abans es trobava cada dissabte a la tarda. Feien quatre hores d'esplai, en què també celebraven missa. Ara, han substituït aquestes activitats per reptes virals que proposen als joves i infants. Una de les monitores, l'Alba Torrents, explica que a través del seu compte d'Instagram proposen una activitat al dia en què, en molts casos, hi participen "en família". Els reptes són molt diversos, des de preparar-se un embarbussament i llegir-lo sense entrebancar-se a preparar una coca o posar-se un fulard.

A través d'aquests reptes, els monitors volen tractar diferents valors, com ara la col·laboració o l'enginy. Finalment, el dissabte recuperen totes les activitats que han anat plantejant cada dia i fan una celebració de la paraula en què tothom hi acaba participant d'una manera o altra.

Alba Torrents ha detallat que la idea va sorgir el primer cap de setmana del confinament. De fet, aquells dies tenien una sortida el dissabte i el diumenge de tots els monitors per planificar la resta del curs. Davant de la restricció de moviment anunciada pels governs català i espanyol, van optar per quedar-se a casa i reunir-se de forma telemàtica. Allà van decidir finalment tirar endavant un repte al dia a través de les xarxes socials.

A Riudellots de la Selva (Selva) també hi ha l'esplai de la Petjada que ha decidit activar-se durant el confinament. En el seu cas, els infants i joves es reunien una vegada cada dues setmanes. Ara, però, pengen reptes pràcticament cada dia a través de les xarxes socials. Com en el cas de Salt, es tracta d'activitats en què hi participi tota la família com ara ajuntar persones per fer la figura d'un objecte o una lletra. Una vegada ho aconsegueixen, envien la foto a l'esplai i aquests la comparteixen a les xarxes.

Una de les monitores, la Sandra Portillo, ha explicat que al principi del confinament no van fer res. Poc a poc, van veure que "anava per llarg" i per això es van reunir tots els monitors de forma telemàtica i van fer "una pluja d'idees". La monitora ha confessat que al principi tenienu por "que ningú participés" en els reptes, però ara han vist que ja és tot un èxit i cada vegada hi ha més persones actives.



Complexitats de les activitats virtuals

La monitora de Riudellots de la Selva, Sandra Portillo, ha admès que "és molt més complicat" tirar l'esplai de forma virtual perquè "no veus què estan sentint". Per la seva banda, Torrent també ha afegit que moltes vegades no tenen "el 'feedback'" dels joves de la mateixa manera que quan es veuen físicament poden saber millor què pensen i com gestionen les seves emocions. De tota manera, les dues monitores han coincidit en què aquesta via virtual és la única manera que tenen per seguir en contacte amb tots els joves.

Per la seva banda, Consol Duran ha recordat que "l'esplai hi és sempre" i "ofereix una educació amb valors". Per això, la coordinadora de centres ha afirmat que aquestes activitats virtuals aporten "una il·lusió en un moment d'angoixa".



Més participants durant el confinament

A més, la coordinadora de centres de la Fundació Esplai Girona ha assegurat que aquests dies de confinament han rebut preguntes i peticions de famílies i persones "que no anaven a l'esplai" però aquests dies veuen els reptes virals i demanen poder-hi participar. Consol Duran creu que aquests dies de confinament també poden convertir-se en una porta a l'esplai. "Amb el dia a dia, l'educació de valors s'ha deixat de banda", ha afegit la coordinador, però creu que ara és una bona època per recordar la seva importància.



Més activitats per Setmana Santa

La Setmana Santa sol ser un moment en què molts dels esplais organitzen sortides de diversos dies per als nens. Aquest any, però, totes s'han hagut d'anul·lar. Malgrat tot, alguns dels esplais gironins han decidit mantenir les seves excursions, tot i que de manera virtual. Consol Duran ha assegurat que hi ha centres que "han demanat als nens que es preparin la motxilla" com si marxessin de veritat "i han preparat una graella amb tot d'activitats" per fer aquests dies.

La Fundació compta amb 22 entitats associades d'arreu de la diòcesi gironina. Actualment compten amb 1.600 monitors que treballen de forma voluntària amb infants i joves que van dels 3 als 18 anys.