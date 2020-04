El pavelló de Fontajau de Girona no s'habilitarà com a hospital de campanya, tal com havia anunciat l'Ajuntament de Girona dijous passat.

En el ple telemàtic que s'ha celebrat avui, la regidora de Salut, Eva Palau, ha afirmat que l'acció queda aturada, ja que el nombre de casos de coronavirus s'ha estabilitzat en els darrers dies.

La previsió era habilitar 200 llits a l'interior de les instal·lacions esportives.