El PSC creu que la carta de Madrenas a Pedro Sánchez busca un "protagonisme incomprensible"

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona considera que la carta que l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha escrit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, correspon a una "voluntat de protagonisme incomprensible·. En la missiva, a la qual s'hi van adherir almenys 189 alcaldes d'altres poblacions catalanes, la batllessa gironinademanava a Sánchez que "rectifiqui" i no apliqui "retallades" en polítiques d'ocupació. Els socialistes gironins asseguren que la carta "busca falsos culpables en lloc de veritables solucions" i que "ara és moment de dialogar per trobar posicions d'acord el més àmplies possibles" amb "lleialtat mútua per la situació de gravetat del moment".

El PSC que a Girona lidera Sílvia Paneque, indica que actualment "la primera acció de les institucions ha estat protegir els assalariats, autònoms i pimes de la hibernació forçada de les empreses" i que aquesta "és la fase que ara cal afrontar". A propòsit d'aquesta línia, el grup municipal socialista recorda que ha aportat diferents mesures específiques de suport al teixit econòmic, que "de moment no han estat ni escoltades ni implementades a Girona".

El socialistes indiquen que quan la crisi sanitària hagi estat "vençuda", serà moment de reclamar "a l'Estat i a la Generalitat tots els greuges amb el món municipal". I apunten que "és poc raonable", que poques setmanes després d'haver aprovat un pressupost "amb una disminució d'un 25% en polítiques d'ocupació públiques, tant per garantir la igualtat, especialment pel que fa als Centres Especials de Treball i a les polítiques de recol·locació ràpida d'aquelles persones que han perdut la feina, hagi decidit escriure aquesta carta que busca més la controvèrsia que la recerca de solucions".

I insisteixen afirmant que "tampoc no és gaire raonable fer aquesta reivindicació pública, quan els últims dos anys el govern de l'Ajuntament de Girona no ha executat tots els recursos per fomentar l'ocupació del Programa Operatiu de la Generalitat". Aquest programa, any rere any, ha acumulat recursos en forma de romanents, segons el PSC, "perquè no s'han portat a terme tots els programes que haurien estat possible".

La formació de Paneque proposa "treballar al costat de les federacions i associacions municipalistes que estan negociant amb el govern mesures de flexibilització de la despesa dels ens locals que serien de gran utilitat per les polítiques socials, d'activació econòmica i d'ocupació que necessitarem a la ciutat quan acabi el confinament".

Per finalitzar, els socialistes remarquen que seria "bo i molrt convenient" que a Girona "el govern de JuntsxCat fos conscient de la seva minoria i, en lloc de continuar governant i informant l'oposició, s'obrís a oferir un pacte de ciutat, on les opinions dels grups amb un tarannà social més fort i d'esquerres hi poguéssim intervenir més". I que asseguren que el grup municipal del PSC "continuarà una línia de lleialtat absoluta amb la ciutat de Girona i amb totes les institucions".