Un incendi destrossa l'interior de dues naus en una empresa de Campdorà

Un incendi ha destrossat l'interior de dues naus d'una empresa de Campdorà.

L'alta temperatura i la força de les flames han fet cedir el sostre d'aquesta àrea, on hi ha el taller de la companyia de components d'alumini.

Malgrat el fort ensurt, no s'han de lamentar ferits ja que tampoc hi havia ningú a la zona.

L'empresa, General Galvànica, es troba a tocar la carretera de Palamós, a Campdorà, a tocar de la incoporació a l'N-II. També està molt a prop de les vies del tren, però el foc no ha afectat el trànsit ferroviari.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi d'indústria quan faltaven cinc minuts per la cinc de la matinada i hi han desplaçat 12 dotacions.

Han pogut contenir el foc en dues de les naus -n'hi ha quatre- que es troben al centre del complex industrial.

Ha cremat tot l'interior d'aquestes dues naus, on hi ha el taller, i han pogut donar per controlat el foc a les set del matí i dues hores després, ja s'ha donat per extingit.

A causa de l'alta temperatura ha cedit el sostre de les dues naus així com una façana lateral d'una d'aquestes. Això ha causat algun problema estructural però de menor importància, segons els Bombers.

Aquest matí s'espera que els responsables de l'empresa valorin l'estat.

Pel que fa a la resta de naus, una de molt gran on hi ha les oficines i una altra al costat de les dues cremades, no han patit cap efecte de l'incendi. Ja que segons els Bombers, han pogut contenir l'incendi en les dues del centre.