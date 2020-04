«Aportar el meu temps a gent de Salt que passa per una situació més difícil no costa tant»

«Em semblava que aportar el meu temps a gent de Salt que està passant per una situació més díficil que jo no costava tant». Mireia Vinardell viu al barri de la Massana des de fa un any i mig aproximadament i no va dubtar-ho massa per apuntar-se a la borsa de voluntaris que ha activat l'Ajuntament de Salt per ajudar gent que està confinada i té dificultats per poder fer determinades activitats perquè és gran i està sola o perquè té problemes de mobilitat o per qualsevol altra circumstància. La borsa ja té més de cent persones voluntàries.

És mestra de l'escola de Bonmatí i quan va esclatar la pandemia va veure que, estant parada i a casa, tindria temps per «poder ser un suport a persones a qui sortir de casa els hi pot suposar un risc per la seva salut». «A Salt ens hem d'ajudar entre tots», exposa.

Vinardell visita cada dimecres dues senyores que viuen al mateix bloc de pisos, al centre de la vila, i els hi fa els encàrrecs. «Em van assignar dues persones amb mobilitat reduïda que viuen soles però que estan al mateix bloc de pisos», explica Mireia Vinardell.

«La persona de l'Ajuntament que s'encarrega de la borsa em va donar els contactes de les dues senyores i les vaig trucar i ens vam intercanviar els telèfons i vam quedar que jo faria el que necessitessin», explica. A partir d'aquí, van establir que els dimarts es trucarien i que quedarien d'acord en el que calgués fer l'endemà.

I ara, cada dimecres, destina hora a ajudar aquestes dues senyores. Bàsicament, els hi baixa les escombraries i els hi fa la compra al supermercat segons els que li hagin indicat. També però, va a comprar a la farmàcia. O qualsevol altra tasca que ella pugui fer.

Nascuda a Banyoles fa 32 anys, considera que els saltencs s'han pres molt seriosament el confinament. «La gent està responent i tothom està fent un esforç», explica. Ella mateixa té una mascota però que només la treu un cop al dia. A casa fa esport i està preparant-se per fer classes telemàticament.