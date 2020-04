Repunt de morts per coronavirus a Girona: Onze persones perden la vida i ja són 274 les defuncions

Onze persones més han mort aquest diumenge per coronavirus a les comarques de Girona. Amb aquestes, ja són 274 les víctimes de la malaltia a la demarcació. Això suposa un repunt, i és que aquest dissabte van ser quatre les defuncions. A més, segons informa el Departament de Salut s'han detectat 53 nous contagis, fet que eleva a 2.266 persones les que han contret la covid-19. A tota la regió sanitària hi ha 580 pacients hospitalitzats, dels quals, 80 es troben en estat greu. La bona notícia continuen sent les altes que continuen pujant. En concret, 39 persones més han deixat l'hospital i podran recuperar-se de la SARS-CoV-2 a casa seva. El nombre total de persones que han superat la malaltia a la demarcació és de 836.



Una nova mort a Olot

Pel que fa a l'Hospital Comarcal de la Garrotxa i Olot, aquest dissabte s'ha registrat una nova mort. Es tracta d'una persona gran i amb patologies prèvies i que s'afegeix a les 25 defuncions que hi havia hagut fins ara. En total, al centre hi ha ingressades 45 persones i s'han donat 47 altes, dues de les quals aquest diumenge.

En relació a l'Hospital Comarcal de Campdevànol, el nombre de pacients ingressats és de 20 i fins ara s'han registrat set morts per coronavirus al centre del Ripollès. També s'han traslladat vuit pacients a altres hospitals i ja s'han donat 41 altes.

A Figueres, segons informa la Fundació Salut Empordà, s'han registrat tres casos nous i ja són 229 els contagiats per la SARS-CoV-2. El nombre de morts segueix sent de dotze i ja hi ha 73 pacients que han rebut l'alta hospitalària.