L'Ajuntament de Girona reparteix 1.686 mascaretes el dia del retorn a les feines no essencials

El personal municipal i els voluntaris de Protecció Civil han repartit 1.686 mascaretes a Girona ciutat aquest primer dia de tornada a la feina dels serveis no essencials. D'aquestes, la majoria s'han donat a les estacions del tren convencional i a la d'autobusos. D'altra banda, i com ja va anunciar l'alcaldessa, la Policia Municipal ha intensificat els controls per garantir que la gent no se saltés l'estat d'alarma. Se n'han fet catorze, sobretot a les diferents entrades de la ciutat, i s'han interposat 35 denúncies. En l'apartat cultural, el Girona A Cappella Festival posposa tota la programació al 2010 i el cicle Ibercamera passa al febrer el concert de l'Orquestra de Lucerna que havia de celebrar-se aquest abril.

L'Ajuntament de Girona ha coordinat avui el repartiment de mascaretes amb l'objectiu d'incrementar les mesures preventives i millorar la seguretat dels ciutadans i ciutadanes que, des d'aquest matí, fan de nou desplaçaments per la tornada a la feina de sectors no essencials. Des de primera hora, personal municipal i voluntariat de Protecció Civil s'han situat als principals espais vinculats al transport col·lectiu de la ciutat, com ara les estacions de tren convencional i d'alta velocitat o l'estació de busos provisional, així com també dins els busos de les línies urbanes de TMG, per distribuir les mascaretes. El repartiment s'ha allargat fins a dos quarts de cinc de la tarda, per incloure els treballadors dels diferents torns d'accés a la feina.

En total, s'han distribuït 1.686 mascaretes entre les persones usuàries del transport públic de Girona. D'aquestes, 1.100 s'han donat a les estacions de la ciutat: 40 s'han repartit a l'estació de l'AVE; 420, a l'estació de tren convencional, i 640, a l'estació d'autobusos. Mentre que les 586 mascaretes restants s'han repartit entre els usuaris i usuàries dels busos urbans i interurbans, i també en parades de bus especialment concorregudes, com les de la plaça del Marquès de Camps i les de l'avinguda de Ramon Folch, en ambdues direccions. El repartiment de mascaretes es repetirà demà, tal com estava previst, i es tornarà a fer a inicis de la setmana que ve, seguint el mateix procediment.

"Malgrat haver-se decretat la fi del confinament global, i tot i que avui s'ha percebut un augment de la mobilitat respecte la setmana anterior, la impressió del govern municipal és que els veïns i veïnes han seguit majoritàriament la instrucció de mantenir el confinament el màxim possible per prevenir l'expansió del coronavirus", indiquen des de l'Ajuntament. En els propers dies es preveu poder disposar de xifres comparatives per extreure'n conclusions amb més detall.

Catorze controls als accessos de Girona



Pel que fa als controls policials, la Policia Municipal de Girona ha efectuat avui, fins a les sis de la tarda, 14 controls fixos en diversos punts d'accés a la ciutat amb l'objectiu de garantir que la mobilitat en vehicle privat responia als criteris de seguretat i es feia pels motius permesos. Durant aquest període, s'han controlat 701 vehicles i s'han denunciat 35 persones. En el cas de les denúncies per incompliment del confinament, al llarg del dia d'ahir se'n van posar 15, probablement tenint en compte que es tractava d'un dia festiu i per la situació meteorològica de pluja.

Quant a les activitats culturals i lúdiques, la situació d'emergència sanitària actual arran de la covid-19 ha provocat també nous canvis en diversos esdeveniments de la ciutat. D'una banda, s'ha cancel·lat la vuitena edició de la fira Tocs de Vi de l'Empordà a Girona, que havia de tenir lloc els dies 22, 23, i 24 de maig. El Consell Regulador de la Denominació Origen d'Empordà i l'Ajuntament de Girona han acordat conjuntament suspendre l'activitat d'acord amb el que ordenen i recomanen les autoritats de la Generalitat de Catalunya, tot i que els organitzadors reiteren el seu compromís de mantenir la celebració de l'esdeveniment a partir de l'any vinent. En les últimes edicions, la fira gastronòmica Tocs de vi de l'Empordà a Girona ha aplegat una mitjana de 10.000 participants i més de 50.000 degustacions entre vins i tapes.

D'altra banda, la Temporada Musical d'Ibercamera Girona ha posposat un dels seus principals concerts, el de l'Orquestra de Lucerna, que en comptes de fer-se el 19 d'abril del 2020 tindrà lloc el 16 de febrer del 2021. Els abonaments i les entrades ja adquirides seran vàlides per la nova data.

L'A Capella, per al 2021



Per acabar amb les modificacions en la programació d'activitats culturals, el Girona A Cappella Festival ha anunciat que posposa la programació de l'edició d'aquest any al 2021. El festival internacional de la música sense instruments de Girona, que havia de tenir lloc del 9 al 17 de maig, se celebrarà del 8 al 16 de maig del 2021, coincidint de nou amb Girona, Temps de Flors.

Alguns dels concerts més destacats ja tenen nova data. Seria el cas dels grups Straight No Chaser, que actuaran el 8 de maig del 2021, i The Hanfris Quartet, que ho faran el 15 de maig de 2021, tots dos a l'Auditori de Girona; o també del concert de la formació Zinc a la Casa de Cultura, que es realitzarà el divendres 14 de maig de 2021, i del taller Let's Sing Barbershop! amb The Hanfris Quartet, que es farà finalment el dissabte 15 de maig de 2021.

Les persones que ja haguessin comprat les entrades pels concerts de pagament de l'Auditori de Girona podran conservar els tiquets pel concert del 2021 o bé sol·licitar-ne la devolució. En aquest cas, ho podran fer fins al dia 14 de maig d'enguany.