La mobilitat en el transport públic gironí cau més d'un 90% des de l'inici del confinament

El nombre d'usuaris dels busos urbans de Girona i de la Girocleta ha caigut més d'un 90% en comparació amb la setmana anterior al confinament per la pandèmia de coronavirus. Entre el 16 de març i el 12 d'abril, el nombre de viatgers en les línies de bus urbà va caure un 96%, mentre que els trajectes amb Girocleta ho va fer un 92%. L'inici del desconfinament no ha suposat un augment de passatgers, ja que aquest dimarts va transportar 326 persones i 163 van fer servir la Girocleta. Aquestes dades són similars a les del dimarts de la setmana anterior, quan 281 usuaris van utilitzar l'autobús i la Girocleta va registrar 121 trajectes. Val a dir que abans del confinament hi havia uns 9.000 usuaris al dia del bus urbà.

Per altra banda, l'Ajuntament de Girona ha elaborat un document per detallar els usos de les hortes de Santa Eugènia. En ell, s'especifica que els hortolans només poden anar-hi en casos de necessitat i cal que abans planifiquin i preparin al màxim les tasques que hi faran. D'aquesta manera, una vegada arribin a l'hort, intentin passar-hi el menor temps possible.

El govern local recorda que tan sols pot anar-hi una persona sola. A més, també demana que no es facin servir les taules ni cap altre espai comunitari que hi ha a prop. Aquest document es repartirà a l'associació d'hortolans per tal que ho difongui a tothom.

En matèria de seguretat, entre la Policia Municipal de Girona i Mossos d'Esquadra es van denunciar ahir 76 persones per incomplir el confinament, entre les quals s'hi inclouen les 35 denúncies que la Policia va posar ahir en els controls policials fixos dels accessos a la ciutat.

