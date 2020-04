Girona reforça el control a dins del Mercat del Lleó i les desinfeccions davant els geriàtrics

L'Ajuntament de Girona ha reforçat el servei propi de vigilància a l'interior del Mercat del Lleó per assegurar que s'hi compleixen les mesures de seguretat establertes arran de la pandèmia pel coronavirus. Concretament, s'han contractat dues persones d'una empresa de vigilància i control de seguretat amb l'objectiu de fer un control més intens i sistemàtic de la instal·lació.

En aquest sentit, una de les persones que s'han incorporat controla els accessos d'entrada i sortida del Mercat per evitar l'encreuament de clients i clientes. També comptabilitza l'afluència de públic per activar el protocol corresponent quan s'assoleix l'aforament establert.

L'altra persona circula permanentment pels passadissos interiors i reforça les tasques de prevenció per als paradistes, a qui es recomana portar guants i mascaretes per treballar, a banda de recordar als clients que cal mantenir les distàncies de seguretat. A més, el servei de vigilància propi del mercat també pren cada dia la temperatura als propietaris i treballadors de les parades i els pregunta si tenen símptomes de la malaltia.

Confinament i parada tancada



Si es confirma un cas positiu de coronavirus en alguna de les parades del Mercat del Lleó, s'aplicarà el protocol establert, de manera que tothom qui hagi estat en contacte directe amb aquesta persona haurà de confinar-se a casa. Només es podrà mantenir la parada oberta si hi ha personal que no hagi tingut contacte directe amb el malalt o malalta. En cas contrari, s'haurà de tancar l'establiment.

Els treballadors en quarantena hauran de seguir les instruccions que els donin les autoritats i hauran d'estar, com a mínim, catorze dies aïllats. Si passades dues setmanes no presenten símptomes podran reincorporar-se a la feina i reobrir la parada, sempre que comptin amb el vistiplau de les autoritats.

Més desinfeccions als geriàtrics



D'altra banda, des del consistori s'han reforçat també les desinfeccions davant les residències geriàtriques de Girona, una tasca que es fa des del dia 30 de març amb personal municipal i persones voluntàries de Protecció Civil.

Les neteges es concentren sobretot en els accessos a les residències, que s'han convertit en un dels principals punts d'atenció de la salut pública a la ciutat. També es continuen desinfectant les proximitats als comerços dedicats a necessitats essencials.

El Dia Internacional de l'Art, al setembre



En l'àmbit cultural, la commemoració del Dia Internacional de l'Art a Girona, prevista per avui, demà i diumenge, es trasllada als dies 4, 5 i 6 de setembre per la situació actual provocada per la covid-19. Amb aquest canvi, el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de l'Ajuntament de Girona pretén que l'esdeveniment permeti fer una triple celebració. En primer lloc, vol ser una reivindicació de l'art; en segon lloc, vol celebrar la represa de l'activitat cultural en general i, per acabar, vol marcar l'inici de la temporada artística a la ciutat.

L'edició d'enguany arrencarà amb el pregó a càrrec de la historiadora de l'art Glòria Bosch, programat pel divendres 4 de setembre a les set del vespre. Com a acte simbòlic, aquest divendres, 17 d'abril, es farà públic el text del pregó 2019, que va fer el poeta Vicenç Altaió. El text es difondrà en versió digital a través dels diferents canals del Centre, a l'espera de poder-ne fer l'edició impresa.

A més, el Bòlit, Centre d'Art Contemporani ha prorrogat, fins a finals d'agost, les dues exposicions en curs, tant 'El món serà Tlön' com el projecte artístic i educatiu 'Taller d'anatomia. La mà que pensa'. Les mostres no només es podran visitar presencialment sinó que també es podran veure de manera virtual. Gràcies a la col·laboració dels artistes i comissaris implicats, les exposicions comptaran amb visites comentades en línia perquè el públic gaudeixi de l'experiència expositiva més enllà de la contemplació de les obres.

Suport a la creació



Seguint en l'àmbit digital, el Bòlit ha obert diverses línies de treball per seguir donant suport al teixit creatiu del territori i per continuar apropant l'art a la ciutadania. En aquest sentit, s'ha activat l'Oficina de suport, que permet resoldre consultes pràctiques de la comunitat creativa, com ara dubtes sobre facturació i drets de la propietat intel·lectual, o peticions d'orientació a l'hora de demanar ajuts, entre d'altres.

També s'estan reorientant algunes publicacions impreses cap a un format més interactiu; s'han reformulat activitats presencials perquè es puguin seguir per Internet, o s'ha engegat una iniciativa perquè diversos artistes, comissaris i agents culturals gravin petites càpsules de vídeo on facin una reflexió sobre com els està afectant la situació actual a l'hora de desenvolupar de la seva feina. Tots aquests professionals duen a terme algun projecte dins la programació del Bòlit i rebran una remuneració econòmica per aquests continguts.

Agraïment a la solidaritat



Finalment, cal esmentar que d'ençà que va començar l'emergència sanitària, diverses organitzacions han col·laborat amb l'Ajuntament de Girona mitjançant la donació de recursos materials o econòmics. En aquest sentit, l'Obra Social de 'la Caixa' (Caixabank) ha fet un donatiu de 20.000 euros al consistori per destinar-los a ajudes socials, concretament per habilitar el pavelló municipal de Palau II i per preparar cistelles d'aliments.

En el cas de les cistelles, també hi ha col·laborat el Grup Bon Preu, que ofereix a l'Ajuntament de Girona un preu més econòmic pels productes que es compren amb un objectiu social. Per la seva banda, el Club Escola Bàsquet Girona ha fet una donació de 6.000 euros al consistori; Trail Running Girona ha donat material essencial de seguretat i, l'empresa de calçat Toni Pons, sabates per a les persones sensesostre. La companyia Nexe Impressions també ha fet un donatiu econòmic.

Roba de llit, mantes, begudes i menjar



A més, els ciutadans i altres organitzacions han col·laborat amb el consistori durant aquest període. Múltiples hotels i particulars han fet entrega de roba de llit i mantes que permetran fer canvis d'aquest material més d'un cop per setmana; l'empresa Coca-Cola porta setmanalment palets de begudes que els han quedat en estoc; el Banc dels Aliments entrega productes alimentaris per esmorzars i berenars, i la Creu Roja serveix aquests esmorzars amb personal voluntari i aprovisiona cafè.

Per acabar, l'Ajuntament subratlla que "cal esmentar totes aquelles empreses proveïdores que han subministrat el material indispensable per als Serveis Socials malgrat la situació adversa actual i que han preparat les comandes amb rapidesa i posant-hi sempre la part més humana". És el cas de les organitzacions Infantils Moher i Bugaderia del Gironès, que s'afegeixen a altres empreses amb qui el consistori ja col·labora habitualment, com Industrias Lindamer, Grup Eulen, Prosegur o Bo i Sa.

En matèria de seguretat, la Policia Municipal de Girona va denunciar ahir 83 persones per saltar-se el confinament.