Girona reparteix material escolar a 650 alumnes perquè segueixin el curs a distància

L'Ajuntament de Girona repartirà entre aquest dimarts i dimecres material escolar a 650 alumnes per tal que segueixin el tercer trimestre del curs escolar a distància. La distribució es fa de forma coordinada amb els centres escolars, que són qui han recopilat les necessitats de cada alumne. El consistori repartirà material fungible com ara llapis, gomes i bolígrafs que ha cedit la Fundació Girona Est. A més també distribuirà 400 dossiers pels alumnes que, segons els seus centres, poden tenir més dificultats de seguir el curs a través de les eines telemàtiques. Els dossiers tenen exercicis per arribar a les competències mínimes que han de tenir els alumnes de primària.

Aquest dimarts i dimecres el repartiment es farà a 13 centres educatius de la ciutat de Girona però a partir del 27 d'abril hi haurà una segona tramesa de material per a la resta de centres que ho demanin. A més, l'Ajuntament també està facilitant l'accés a internet per a moltes famílies donant-los suport logístic i millorant la connectivitat d'algunes zones.

Denuncies per saltar-se el confinament



Per altra banda, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra han denunciat aquest cap de setmana 99 persones per haver incomplert el confinament.

En l'àmbit cultural, l'Oficina de Foment de les Arts del consistori ha posat en marxa un butlletí electrònic per difondre notícies de com fer front a la crisi de la covid-19 a l'àmbit artístic.

L'Oficina de Foment de les Arts és un servei que el consistori gironí ha creat a través del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial (PECT ICC). El seu objectiu és facilitar assessorament i suport al sector de les ICC amb la finalitat d'impulsar el sector creatiu de Girona i del seu entorn, i de fomentar la participació cultural en els diferents àmbits artístics. Arran de la crisi que el coronavirus està comportant al sector cultural i creatiu, l'Oficina treballa de forma coordinada amb altres serveis de suport empresarial i especialitzat per atendre també necessitats sorgides de la situació actual.