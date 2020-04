Més de 2.500 multes per saltar-se el confinament a Girona

El número de multes a ciutadans que s'ha atrapat als carrers de Girona saltant-se el confinament ja supera els 2.500. Les denúncies les posen tant els agents de la policia municipal com dels Mossos d'Esquadra i són tant a persones que caminaven pel carrer sense ser per un motiu dels considerats essencials com de conductors que estaven al seu vehicle i es desplaçaven també sense ser un motiu considerat essencial. La quantitat mitjana de sancions diàries des que va entrar en vigor l'estat d'alarma és d'una setantena. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha fet, en diversos ocasions crides al confinament.