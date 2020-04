Un brot de covid-19 afecta 12 agents de la Policia de Salt i als Mossos no se'ls fan tests

Un brot de covid-19 afecta 12 dels 53 agents de la Policia Local de Salt i als Mossos d'Esquadra no se'ls fan la prova.

Això és el que denuncia el sindicat SAP-Fepol, en una comissaria com la de Salt, que comparteixen ambdós cossos policials.

Davant la manca de PCR als agents dels Mossos han denunciat els fets a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral.

Després del brot, l'Ajuntament de Salt ja ha realitzat les proves de detecció a tota la plantilla de la policia municipal. També es van desinfectar ahir la nit les instal·lacions. Un equipament que funciona en tota la seva totalitat.

Uns positius que s'han donat en persones asimptomàtiques que s'han confinat de manera immediata.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) assegura que tan bon punt han sabut els resultats s'han posat en contacte amb els Caps Regionals i que se'ls ha informat que es prendran les mesures que estan regulades en aquests casos.

Mossos confinats

El que s'ha realitzat és comprovar quins agents dels Mossos havien tingut contacte estret amb algun dels agents locals que ha donat positiu i aquests, s'han confinat, tal com marca la normativa.

De fet, tot el torn de nit de la setmana passada dels Mossos de Salt es troba confinat a casa. Uns agents però com recorda Caler, no saben si són o no positius.

Per això reclamen la realització dels tests PCR. Unes proves que no es fan a cap membre del cos, segons denuncia el sindicat per una "crisi oberta entre Govern i TSJC arran de la provisió que a instàncies d'USPAC obligava fer les proves PCR en els domicilis de les persones membres de la PG-ME confinades, ho ha aturat tot", afirmen en un comunicat.

Segons l'opinió del sindicat, els efectius del cos destinats a Salt "queden totalment desprotegits i amb la incertesa de si estan infectats o no, mentre veuen com a tots els membres de la Policia Local han estat sotmesos a les proves de detecció. Uns efectius amb qui comparteixen dependències i amb qui fins i tot s'han estat realitzant patrulles mixtes".



Denúncia

El sindicat ha denunciat aquest brot a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral i reclamen que, la mateixa via que ha estat utilitzada amb els efectius de la Policia Local per les proves de detecció, sigui la utilitzada per fer-los-hi a les persones membres de la PG-ME.

En cas de no poder fer les proves en les hores vinents, demanaran el confinament immediat i preventiu de tota la plantilla.



Neteja i reorganització a Salt

Tots els agents de la Policia de Salt afectats per la covid-19 són asimptomàtics i segons informa l'ajuntament es troben en perfecte estat, i ja estan confinats als seus domicilis.

Els tests ràpids que es van realitzar ahir formen part dels 1.350 que s'han repartit aquesta setmana entre les policies locals gironines.

Arran dels resultats, els comandaments de la Policia Local de Salt han reorganitzat els grups de treball. Ahir a la nit es van fer tasques de desinfecció de les instal·lacions de la comissaria i, després de la reestructuració dels torns, la policia saltenca continua realitzant amb normalitat tots els seus serveis.

El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Salt, Toni Vidal, destaca en un comunicat que "en poques hores hem reorganitzat els torns i voldria agrair la predisposició absoluta de tot el cos per continuar donant el servei a la vila".

