Polèmica per uns cobraments de la zona blava de Girona en ple confinament

L'anunci que la zona blava i l'àrea verda d'aparcament a la ciutat de Girona serien gratuïtes almenys fins que durés l'Estat d'alarma va ser rebut amb bons ulls pels usuaris d'aquestes zones d'aparcament de pagament en superfície. No obstant, alguns han vist com recentment se'ls hi cobraven imports tot i que la situació no ha canviat.

Les xarxes socials s'ha fet ressò de diverses queixes i també n'han arribat a l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament ja sigui directament a l'àrea o amb una consulta a la bústia d'avisos. Des de l'Ajuntament gironí s'assenyala que els recàrrecs corresponen a antics pagaments efectuats abans de l'entrada en vigor de l'exempció de pagament.



Una data clau

Moltes de les queixes d'aquest cobrament assenyalen el mateix dia: el 15 d'abril, quan feia pràcticament un mes que els cotxes poden aparcar en aquests espais o deixar-los estacionats durant dies sense haver de pagar ni a les màquines que hi ha al carrer ni amb l'aplicació del telefòn mòbil e-park.

La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ha explicat que tots els càrrecs que ara arriben són de dates anteriors, quan encara s'havia de pagar per aparcar. Defensa que els cobraments s'han fet en aquesta data perquè és justament el 15 d'abril quan es va actualitzar el sistema operatiu i es van posar tots els deutes al dia. Aquest dia és quan s'haurien recollit tots els «deutes» i s'haurien passat al client.

No obstant, la representant municipal exposa que si algun ciutadà continua considerant que s'ha fet un cobrament inadequat o que s'ha comès algun error, que es posin en contacte amb l'àrea de mobilitat per analitzar el cas concret.

L'Ajuntament de Girona va decidir suspendre el funcionament de la zona blava i verda «mentre duri l'estat d'alarma» per mitjà d'un decret d'alcaldia del 16 de març. Segons va explicar el consistori, des de dissabte 14 de març, i fins a nou avís no se sancionaria a ningú que tingués aparcat el vehicle en aquests espais i no hagués pogut renovar el tiquet perquè estava ja confinat a casa seva.

Amb aquesta mesura, el consistori gironí se sumava a una decisió que van anar prenent molts altres Ajuntaments per evitar desplaçaments innecessaris de propietaris de vehicles per renovar el tiquet o per pagar tot i no poder moure el cotxe.