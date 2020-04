El director del Festival del Circ Elefant d'Or de Girona supera un càncer

El director del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or i del Circ de Nadal de Girona, Genís Matabosch, ha superat un càncer. Així ho ha anunciat en un emotiu vídeo el seu entorn a les xarxes socials, per anunciar la recuperació. Matabosch explica que el dia de Sant Jordi, quan va rebre la notícia que havia superat la malaltia, un limfoma de Hodgkin, va ser "el millor dia" de la seva vida. Havia superat el càncer que li van diagnosticar a mitjans d'octubre: "He sortit de l'infern", expressa.

Després de vuit sessions "devastadores" de quimioretàpia ha aconseguir "guanyar el maleït càncer". Matabosch dóna les gràcies a la seva família i amics, a l'equip mèdic que l'ha atès i a tothom que ha guardat el secret. "No volia despertar compassió ni alerta, així som els del circ: perdoneu no haver-ho dit fins avui". El director de la Circus Arts Foundation i primer doctor en Història del Circ a Europa per la Universitat de Barcelona acaba animant a "aquelles persones que avui esteu en la lluita: us en sortireu, no us deixeu vèncer per la por o l'angoixa, endavant! Us estimo!". El limfoma de Hodgkin és el mateix càncer, un tipus de tumor hematològic, contra el que lluita l'actor Dani Rovira.