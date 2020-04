Sol solet i dissabte concorregut i poc confinat a Girona

Sol, solet i dissabte concorregut a la ciutat de Girona. Qui diu que s'ha d'estar tancat a casa, mirant la Casa de Papel a Netflix mentre es pentina el gat al sofà, fent mandonguilles seguint receptes del xef Nandu Jubany per Instagram o jugant i fent manualitats a la zona zero del pis amb els nens?

Tot i la crida al confinament i a sortir al carrer només per fer les compres necessàries o per anar a treballar els que estan autoritzats, la ciutat, aquest matí, era un formiguer. Com una sortida en estampida de gironins. Tothom tenia necessitats sobrevingudes un casual dia assolellat de cap de setmana. I els Mercats eren dos dels punts neuràlgics. Gent cap aquí i cap allà, alguns en parella. A la Devesa, l'activitat es manté els dimarts i dissabtes amb les parades més separades que antigament. El mercat del Lleó està obert cada dia i ahir es podien veure llargues i respectuoses cues per entrar a l'interior de l'equipament per l'unica porta habilitada. A l'exterior però, el bullici era espectacular. Qui diu s'han de mantenir les distàncies al carrer?

No era com un dissabte normal d'abril sense pandèmia, però sí que hi havia major mobilitat que entre setmana. "Tothom s'espera a anar a comprar el dissabte si es pot fer entre setmana?, preguntava molta gent a les xarxes. Pel costum de fer-ho així tota la vida?

Probablement el sol hi va tenir alguna cosa a veure, després de diversos dies grisos, amb temperatures baixes, pluja i vent. Però una revisió ràpida a les xarxes socials permetia veure imatges amb moltíssims vianants i vehicles cap aquí i cap allà. Sobretot en aquests dies confinats on les xarxes s'han convertit el refugi de la indignació, l'espieta i l'envejós.