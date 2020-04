La xifra d'hospitalitzats per coronavirus a Girona creix lleugerament, però continua per sota de 500

El nombre de pacients hospitalitzats per coronavirus a les comarques de Girona ha viscut un lleuger repunt de sis persones les darreres 24 hores, si bé continuen per sota del mig miler. En total, són 493 els malalts que segueixen ingressats en els diferents centres de la Regió Sanitària. El que no s'ha incrementat és el nombre de malalts en estat reu, que es manté en 63 persones. El pitjor moment als hospitals en relació al nombre de malalts ingressats va ser el 5 i 6 d'abril, amb 654 i 644 persones hospitalitzades. A partir del dia 10, es van reduir per sota dels 600 però no ha estat fins a aquest divendres que, per primer cop, són menys de 500 persones.

La bona notícia és la caiguda de professionals que estan contagiats per la covid-19. Segons ha informat el Departament de Salut, aquest dissabte n'hi ha 310 a les comarques de Girona, això són divuit treballadors menys que aquest divendres.

Salut informarà sobre els casos de contagis nous, defuncions i les altes a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia.