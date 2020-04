Girona desinfecta els espais públics amb canons aeronebulitzadors

La ciutat de Girona compta des d'aquest dimarts un nou sistema de desinfecció als espais públics. Es tracta dels canons aeronebulitzadors que ha ofert la constructora Grup Rubau al consistori. Aquest dimarts s'ha començat a netejar l'avinguda Sant Francesc de la ciutat col·locant el canó a sobre d'un camió.

Aquesta màquina ofereix un sistema de desinfecció sistemàtica i integral utilitzant hipoclorit de sodi diluït el 0,5%. Segons apunten des de la constructora, hi ha evidències que el virus queda inactiu en el moment en què entra en contacte amb aquest producte diluït amb un temps d'exposició de tan sols un minut.

El canó distribueix aquest producte a través de les microgotes que genera i que es reparteixen per tot l'espai. La màquina genera una boirina que actua igual que els gasos i, per tant, arriba a tots els racons de la via pública. Amb aquest canó es pot arribar a espais on és més difícil accedir-hi amb els sistemes tradicionals de neteja. Per això es poden desinfectar llocs que molta gent toca, com ara bancs o fanals de llum.

A més, la aeronebulització també millora el rendiment de la desinfecció ja que comporta menys consum d'aigua. Mentre a través del mètode tradicional es gastarien 1.000 litres d'aigua per a un espai de 500 m2, el canó pot arribar-ne a desinfectar 175.000m2 de calçades, voreres, mobiliari urbà i parets o altres elements verticals.

De moment, la ciutat de Girona ha estat la primera en utilitzar aquesta eina del Grup Rubau. De tota manera, ja hi ha altres municipis gironins que s'han mostrat interessats en poder-lo fer servir. Es tracta de municipis com ara Banyoles, Olot, Platja d'Aro (Baix Empordà), Torroella de Montgrí (Baix Empordà) o Sarrià de Ter (Gironès), entre d'altres.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus