Girona crea un passadís de tanques al mercat setmana per la distància de seguretat

L'Ajuntament de Girona introdueix mesures de seguretat i de separació física al mercat de marxants de la Devesa per evitar la propagació del covid-19. A partir d'aquest dissabte, les parades d'alimentació estaran distribuïdes en una sola fila i amb una separació de tres metres. Els clients accediran a les parades per un extrem i sortiran per l'altre, mitjançant un passadís definit amb tanques metàl·liques i cintes. Segons informen en un comunicat, si la parada està plena els compradors hauran d'esperar per entrar i les cues s'hauran de fer amb una separació de dos metres entre persones.

Els canvis es senyalitzaran i, a més, hi haurà personal de seguretat que controlarà l'aforament al mercat des dels dos punts d'accés: des del passeig de la Devesa i des del passeig del Ter.

En l'àmbit laboral, el Servei Municipal d'Ocupació (SMO) ha posat en marxar una enquesta per analitzar l'impacte del COVID-19. El servei fa una crida a les empreses perquè participin en aquest qüestionari, que es pot trobar al web municipal dedicat al coronavirus. L'objectiu és conèixer l'impacte i les mesures que han pres les empreses davant la pandèmia i saber les necessitats que actualment tenen.

36 persones detingudes

En matèria de seguretat, entre la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir 36 persones per incomplir el confinament.