La Cambra de Comerç de Girona demana que el Pla de Seguretat pensi en el petit comerç

La Cambra de Comerç de Girona ha participat en les al·legacions del Pla de seguretat de l'activitat comercial en establiments del Ministeri d'Indústria i Comerç, i ha demanat que s'adeqüi més a la dimensió del comerç familiar petit i mitjà per a facilitar el procés de compra i maximitzar la seguretat, ha informat aquest dissabte en un comunicat.

Han reclamat un sistema de control que prioritzi els avisos i recomanacions per sobre de les sancions, un major marge de temps per a realitzar proves i tests als treballadors, i que no s'exigeixin inversions massa elevades en elements de protecció enfront de la difícil situació econòmica del sector.

També han declarat que es necessiten normes més clares sobre les devolucions de productes, adaptar l'aforament i els temps de permanència a cada establiment, i reduir la distància de seguretat per a aquells comerços més petits.