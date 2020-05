La Policia Municipal de Girona atura dos joves per incomplir el confinament i els acaba arrestant per tràfic de drogues

La Policia Municipal de Girona ha detingut dos joves de 24 i 28 anys després de descobrir que portaven 300 grams d'haixix i mig quilo de marihuana al maleter del seu cotxe. Inicialment, els agents pretenien denunciar-los per incomplir el confinament, però el final els van arrestar per un delicte contra la salut pública. Els fets van passar aquest divendres entre el carrer Poble Sahrauí i l'Avinguda de Josep Tarradellas. Els policies van veure els dos joves a dins el cotxe i com un d'ells s'intentava amagar ràpidament, ja que s'estava saltant el confinament. Aleshores els agents s'hi van acostar i els van denunciar però van notar que l'actitud dels dos arrestats era sospitosa, i per això els van demanar veure l'interior del maleter.

Un cop obert, hi van trobar un seguit de paquets amb destinataris i remitents de diferents països. Va ser en aquell moment que els policies van en van voler veure el contingut. A l'interior dels paquets hi havia substàncies estupefaents del tipus haixix i marihuana. En concret, 800 grams de droga, 300 d'haixix i 500 de marihuana. Els dos nois, que no tenen antecedents i són veïns de la Bisbal d'Empordà i Salt han passat a disposició del jutge.