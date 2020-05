Nou vídeo de regidors de l'equip de govern de Girona en ple confinament

Quatre regidors de l'equip de govern de Girona han gravat un vídeo on apareixen ballant la cançó "Marta, Sebas, Guille y los demás" d'Amaral i mostren missatges amb lemes com "Regidors ens en sortirem" o "Aquest equip som la canya!". Els protagonistes són Carles Ribas (Cultura), Lluís Martí (Urbanisme), Marta Sureda (Mobilitat) i Núria Pi (Drets Socials). El vídeo, que també inclou fotografies de l'alcaldessa Marta Madrenas o d'actes de campanya de JxCat, ha circulat per molts grups de WhatsApp de l'ajuntament les últimes hores.

Fa uns dies, tots els regidors de l'equip de govern gironí ja van compartir un vídeo coincidint amb la diada de Sant Jordi. En aquella ocasió, cantaven la cançó "Escriurem" i iniciaven el vídeo amb un text on explicaven que la seva intenció era "arrencar un somriure" per sobreviure el Sant Jordi "més estrany". Seguidament els nou regidors de JxCat a l'Ajuntament s'anaven tornant per cantar la cançó, mentre que a la tornada tots els regidors i l'alcaldessa canten a l'uníson el tema de Miki Núñez.

Aquell vídeo va generar moltes crítiques a les xarxes socials, algunes per part de l'oposició, però també de molts usuaris que el consideraven poc adient en el context de crisi sanitària i econòmica que viu la ciutat de Girona.