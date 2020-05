El desconfinament deixa al descobert abocaments il·legals als espais naturals

Mentre la majoria de ciutadans estava tancat a casa confinat, algú va aprofitar per abocar restes d'obra o de materials que ja no necessitava en entorns naturals. A la ciutat de Girona, el tret de sortida per sortir a passejar o a fer esport va portar centenars de veïns a les Gavarres o a les Vies Verdes. Allà es van trobar alguns abocaments que ràpidament van posar en coneixement de l'Ajuntament.

A tocar de la font dels Lleons s'hi va detectar un munt de runes i restes d'obra al bell mig d'un camí fins al punt que ara un vehicle difícilment hi podria passar. Restes de totxos, pedres, ciment i altre material de la construcció han quedat escampats en un vial que parteix de l'esplanada que hi ha davant de la font i que connecta el paratge amb la plaça de les Sardanes de les vall de Sant Daniel.

Fa uns mesos, molt a prop s'hi va observar un altre abocament amb característiques similars. Aleshores era a l'interior d'una de les rieres que abasteix el riu Galligants quan plou.

A la via verda que ressegueix l'Onyar, entre el parc Científic i el l'inici del nucli urbà s'hi va detectar abandonat un grapat de bosses de plàstic, tubs, pots de plàstic i productes químics. Suposadament les bosses estaven plenes de terra. Els materials fan pensar en una acumulació de deixalles d'algú que havia estat cultivant marihuana.

Es tracta d'una situació similar a la que es pot trobar en diversos punts com ara a l'entorn de la carretera que permet pujar fins al santuari dels Àngels, així com en vies secundàries.

El regidor de Medi ambient i Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que l'Ajuntament té constància d'aquests dos casos i que actuarà en dues vessants. Primer en retirar tot el que s'havia llençat i en segon terme en intentar trobar proves de qui pot ser l'autor de cadascun dels actes per sancionar-lo.