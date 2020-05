Salt compra 50 ordinadors per cedir-los als alumnes que no en tenen

L'Ajuntament de Salt ha aprovat la compra de 50 ordinadors per cedir temporalment entre aquell alumnat del municipi que no disposa de cap dispositiu per poder seguir el tercer trimestre escolar de formar virtual. Des del consistori també es garantirà la connexió a Internet a través d'aquests aparells i la distribució es durà a terme de forma coordinada amb els centres escolars de la vila, un cop es faci efectiva l'adquisició.

L'aportació de l'Ajuntament s'impulsa per complementar el repartiment de dispositius i connexions al qual s'ha compromès el departament d'Educació entre els alumnes de Salt que no tenen connexió a internet ni/o dispositius per poder seguir el tercer trimestre des de casa.

El regidor d'Educació, Fermí Cunill, explica que «el repartiment d'aquests 50 dispositius es farà, majoritàriament, a alumnes de Primària i el farem de forma coordinada amb els centres escolars i les famílies».

«Continuem lluitant per evitar que cap alumne es quedi enrere i per, en definitiva, reduir la bretxa digital a Salt per desenvolupar, de la forma més normalitzada que es pugui, el tercer trimestre escolar des de casa», afegeix Cunill.

D'altra banda, des de l'Ajuntament es continua col·laborant amb els centres escolars per fer arribar a totes les famílies els dossiers amb material educatiu, un repartiment que en molts casos es realitza de forma directa al domicili.

També se segueix donant suport logístic a les escoles i instituts quan aquestes organitzen jornades als seus centres per repartir material. En aquesta línia, dimecres, es donarà un cop de mà a La Farga per repartir material a 250 famílies.