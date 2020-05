Uns veïns troben la cara d'una escultura sota l'aigua del riu Onyar, a Girona

Uns veïns de Girona van trobar ahir al migdia part d'una escultura que estava mig enterrada sota l'aigua, al riu Onyar. Concretament, va ser cap a la una del migdia quan els inquilins d'un pis del carrer Santa Clara van veure des de casa seva el que semblava el rostre d'una persona, a l'altura del pont Eiffel. Van trucar a l'Ajuntament per advertir de la troballa i van prendre diverses imatges i les van compartir amb la policia. Finalment, va resultar ser una escultura de pedra d'uns 30 centímetres d'altura.



Fins a la zona dels fets es van desplaçar l'arquitecte municipal, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i una dotació de la Policia Municipal. Només arribar, els agents van baixar al riu i van treure la peça que representa la cara d'una dona i que, egons va explicar Marta Madrenas a través del seu perfil de Twitter, podria ser del segle XVIII o fins i tot anterior





Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, va explicar: "Acabem de viure una petita aventura amb alguns veins del barri vell. Ens han fet arribar, preocupats, la foto... Finalment ha resultat ser una bona notícia, es tracta d'una escultura que, fins i tot, podria ser del SXVIII o anterior!"

La peça trobada a l'Onyar (esquerra), l'escultura original de Bernini (dreta) i una reproducció en escaiola de la mateixa (centre)

i assegura que "el més probable és que es tracti d'una". També explica que "al segle XVIII no copiaven d'aquesta manera, ja que s'acustumaven a fer còpies de la peça sencera". Afegeix que, en qualsevol cas, les "còpies al segle XVIII es farien en fusta" i que "veient les imatges, sembla que sigui pedra artificial".Altres experts consultats per aquest diari comenten que en moltes escoles d'art és usual utilitzar una reproducció en escaiola d'aquesta peça per a fer exercicis i pràctiques d'escultura."L'èxtasi de Santa Teresa" és un dels grups escultòrics més espectaculars del barroc. En ell, Bernini evoca el moment en què Santa Teresa d'Àvila rep el do místic de la transverberació.Es dona la circumstància que la imatge de l'escultura només es podia veure amb claredat des de l'habitatge dels veïns que van advertir el consistori, ja que en aquell moment el cabal del riu era baix. Ara, la peça es custodiarà fins que avui s'entregui a l'equip municipal de Cultura per tal que els experts n'estudiïn les característiques detalladament.