Girona ampliarà les voreres de diversos carrers per garantir les distàncies de seguretat

L'Ajuntament de Girona reactivarà les zones blava i verda a partir del dilluns que ve amb l'objectiu de recuperar la mobilitat de vehicles. El govern local ha justificat que aquesta mesura s'aplica per tal de poder tenir més espai lliure en la calçada i tirar endavant projectes d'ampliació de voreres.

A més, es preveu que en les setmanes vinents hi hagi una trentena menys de places d'aparcament, totes elles de zona blava i repartides entre els barris de l'Eixample i Santa Eugènia.

Aquest conjunt de mesures són provisionals per tal que els vianants puguin passejar amb la distància de seguretat exigida, però el consistori no descarta mantenir-les en un futur. També es faran nous carrils per a bicis, busos i vehicles d'alta ocupació.

