Un inventor holandès, Premi Fundació Princesa de Girona Internacional 2020

L'inventor i emprenedor holandès Boyan Slat, de 25 anys i que busca solucions tecnològiques per eliminar el plàstic dels oceans, ha estat reconegut amb el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Internacional 2020. El nom del premiat es va conèixer després de la reunió telemàtica d'un jurat d'experts que va ser presidit pel metge epidemiològic, investigador i membre del Consell Assessor de la FPdGi Pedro Alonso; i integrat per l'astrofísic, editor de Nature entre 1995 i 2018 i actualment editor en cap de la publicació de la mateixa companyia Springer Nature Philip Campbell; l'artista Mat Collishaw; l'arquitecta i Premi FPdGi Arts i Lletres 2015 Olga Felip; la directora de l'oficina europea de la Bill & Melinda Gates Foundation Anja Langenbucher; el científic i Premi FPdGi Recerca Científica 2015 Samuel Sánchez -que va exercir com a secretari- i l'historiador i periodista Giles Tremlett.

El jurat ha reconegut la trajectòria del fundador de The Ocean CleanUp per «haver-se enfrontat a alguns dels problemes ambientals globals plantejats per la contaminació per plàstics als oceans i rius del món amb innovació, esperit empresarial i una recerca constant de solucions tecnològiques». El jurat, a més, va destacar que Boyan Slat mostra com a innovador «una energia i una creativitat excel·lents i és un exemple per a altres joves emprenedors socials i ambientals».

El jurat es va mostrar «impressionat» per la història d'aquest jove, que amb només 16 anys va començar la seva lluita contra la contaminació als oceans i rius després d'adonar-se, mentre bussejava a Grècia, que al mar hi havia més plàstics que peixos. Segons el president del jurat, Pedro Alonso, s'ha valorat especialment «l'esperit emprenedor d'aquest jove que busca amb ambició solucions a problemes reals sense por d'equivocar-se i que fa l'única cosa intel·ligent que es pot fer quan es falla: canviar i intentar millorar».



Solucions innovadores

Alonso va afegir que «en la curta història del Premi Internacional veiem una narrativa», referint-se al fet que els dos joves premiats han estat capaços de desenvolupar solucions innovadores a alguns dels grans reptes de la societat per aconseguir un món millor. La primera edició d'aquesta categoria va reconèixer la trajectòria de Maria Jammal, una jove àrab-israeliana que dirigeix l'organització internacional d'ajuda humanitària Humanity Crew, que ofereix suport psicològic als refugiats.

La proclamació de Slat va tancar la llista de guardonats dels Premis Fundació Princesa de Girona 2020, que també ha reconegut en la categoria Recerca Científica el químic Rubén Darío Costa Riquelme, l'innovador tecnològic Guillermo Martínez a la categoria Social i el director i guionista de cinema Guillermo García López a Arts i Lletres.