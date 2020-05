Mor un veí de Girona atropellat a l'autopista, a Salt

Un home de vint-i-dos anys veí de Girona va morir atropellat, ahir, a l'autopista AP-7 en el tram que discorre pel terme municipal de Salt. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos van rebre l'avís cap a dos quarts i mig de sis de la matinada.

La policia catalana informa que la víctima havia estat circulant amb bicicleta per l'autopista sense llum, unes pràcticques prohibides. La bicicleta va ser localitzada en bon estat, recolzada a la barana de seguretat que discorre pel voral de la via ràpida. La hipòtesi que apunta la investigació dels fets és que l'home hauria deixat la bicicleta a la barana per, a continuació, creuar la calçada (en aquest tram l'autopista té quatre carrils per sentit).

L'accident mortal va requerir la intervenció de cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos vehicles dels Bombers i d'una ambulànci medicalitzada del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). La via va quedar tallada en sentit sud durant una estona i va recuperar la normalitat poc abans de les nou del matí. En aquest context, a Catalunya, els morts en accident de trànsit han baixat en un 37% el primer quadrimestre d'aquest any. Són 34 les persones que han perdut la vida, per les 54 de l'any passat, amb un 48% menys d'accidents mortals.

La reducció es deu especialment als mesos de març i abril, amb el confinament pel coronavirus. L'últim mes hi ha hagut 8 víctimes mortals, mentre que l'abril de l'any passat n'hi va haver 17, la qual cosa suposa una reducció del 53%. El 50% de les víctimes mortals, 17 de les 34, han estat en cap de setmana i d'aquestes, 9 es van produir en dissabte.