Els gironins prenen els carrers al matí i al vespre

Quan surt el sol i, sobretot, quan es comença a pondre, els gironins prenen els carrers. Msón les hores assignades per fer esport i per passejar. Es poden veure arreu de la via pública i més massivament en espais verds com les Ribes del Ter a Fontajau, el parc de la Devesa o la zona de Domeny entre molts altres. Molts compleixen el que diu la normativa. Però no tots. Es poden veure infraccions de tota mena. L'Ajuntament de Girona ha reobert recentment el parc del Migdia per intentar evitar la massificació que es pot veure en determinades zones de la ciutat.